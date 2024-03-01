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Şarkıcı Sıla İlker Kaleli ile evleniyor mu? Sıla, evlilik hakkında ne dedi?

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Şarkıcı Sıla İlker Kaleli ile evleniyor mu? Sıla, evlilik hakkında ne dedi? Ünlü şarkıcı Sıla, oyuncu İlker Kaleli ile evlilik iddialarına yanıt verdi. Sıla'nın evlilik hakkında ne dediği merak konusu oldu.

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ile oyuncu İlker Kaleli yaklaşık 3 yıldır ilişki yaşıyor. Ünlü çiftin ne zaman evleneceği ise merak ediliyor. İkilinin evlilik kararı alıp almayacakları konuşuluyor. Şarkıcı Sıla, bu yorumlara cevap verdi. Şarkıcı Sıla İlker Kaleli ile evleniyor mu? Sıla, evlilik hakkında ne dedi? İşte detaylar...

SILA GENÇOĞLU KİMDİR?

Sıla Gençoğlu (d. 17 Haziran 1980), Türk şarkıcı, şarkı yazarı ve besteci. Acıpayam, Denizli'de doğdu ve öğrenim hayatı için önce İzmir'e sonra İstanbul'a yerleşti. Sahne eğitimi almaya lise yıllarında başladı. Bilgi Üniversitesindeki caz eğitimi sonrasında uzun süre Kenan Doğulu'ya geri vokallik yaptı. 2007'de kendi adını verdiği albümünde yer alan ve Türkiye Resmî Listesi'nde bir numara olan "...Dan Sonra" şarkısıyla çıkış yapan Sıla, sonrasında yayımladığı eleştirel ve ticari başarılar elde eden İmza (2009), Konuşmadığımız Şeyler Var (2010), Vaveyla (2012), Yeni Ay (2014) ve Mürekkep (2016) albümleriyle de liste başarılarını sürdürmeye devam etti. Bu albümlerde yer alan "Sevişmeden Uyumayalım", "Acısa da Öldürmez", "Kafa", "Boş Yere", "Vaziyetler", "Yabancı" ve "Hediye" şarkıları da Türkiye'de liste başı oldu. Bunların yanı sıra "Yoruldum", "İmkânsız" ve "Zor Sevdiğimden" gibi diğer pek çok şarkısı da hit olarak ilk beşe girdi.

Şarkıcı Sıla İlker Kaleli ile evleniyor mu? Sıla, evlilik hakkında ne dedi?

Şarkıcılığının yanı sıra eleştirmenler tarafından övülen söz yazarı ve besteci kimliğiyle ön plana çıkan Sıla, kendi albümlerindeki şarkıların neredeyse tamamını tek başına yazarak Efe Bahadır'la birlikte bestesini yaptı. Ayrıca başka şarkıcılar için de birçok şarkı sözü yazdı. 2010'da Konuşmadığımız Şeyler Var ve 2014'te Yeni Ay ile birlikte Türkiye'de yılın en çok satan şarkıcısı oldu. Bugüne kadar dört Altın Kelebek Ödülü ve yedi Kral Tv Video Müzik Ödülü dâhil olmak üzere onlarca ödül kazandı.

SILA EVLENİYOR MU, NE DEDİ?

Sıla Gençoğlu, Yunan şarkıcı Antonis Remos'un konserini izlemek üzere katıldığı etkinlik öncesinde medya mensuplarının sorularını yanıtladı ve özel hayatına dair bazı açıklamalarda bulundu. Sıla Gençoğlu, İlker Kaleli ile evlilik konusunda konuşmadıklarını ve hayatlarını akışına bırakmayı tercih ettiğini vurgulayarak şunları dile getirdi "Aramızda konuştuğumuz şey değil, seviyeli, saygılı ve mutlu bir hayatımız var. Böyle çok iyiyiz. Akış içinde hayat iyidir. Benim öyle niyet ettiğim şeyler yoktur. En önemlisi, ne kadar mutlu ve huzurlu olduğunuz."

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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