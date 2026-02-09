Haberler

Şarkıcı Ömer Danış yoğun bakımda! Acil kan çağrısı yapıldı

Güncelleme:
Bir süre önce diyabet tedavisi görmeye başlayan şarkıcı Ömer Danış, yoğun bakıma kaldırıldı. Danış için acil kan çağrısı yapılırken, son açıklamada tedavinin sürdüğü belirtildi.

  • Şarkıcı Ömer Danış diyabet nedeniyle yoğun bakıma alındı.
  • Ömer Danış'ın tedavisi devam ediyor ve doktorlar tarafından yakından takip ediliyor.
  • Ömer Danış'ın şu an için kan ihtiyacı kalmamıştır.

"Beni Köyümün Yağmurlarında Yıkasınlar" şarkısıyla hafızalara kazınan 57 yaşındaki şarkıcı Ömer Danış, sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

ACİL KAN ÇAĞRISI YAPILDI

Danış'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şarkıcının diyabet nedeniyle yoğun bakıma alındığı ve acil olarak 0 Rh (-) kana ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

"DOKTORLARIMIZ YAKINDAN TAKİP EDİYOR"

Danış'ın Instagram hesabından yapılan diğer paylaşımda ise şu ifadeler yer aldı: "Kıymetli dostlar, arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Ömer Bey'in kanı toparladı, değerleri yükselmeye başladı. Tedavisi devam ediyor, doktorlarımız yakından takip ediyor. Şu an için kan ihtiyacı kalmamıştır. İhtiyaç olması halinde tekrar paylaşım yapacağız. Kan vermek için gelip çeşitli sebeplerle veremeyen ama desteğini, iyi niyetini ve dualarını esirgemeyen herkese ayrıca teşekkür ederim. İlginiz bizim için çok kıymetli sağ olun var olun"

ÖMER DANIŞ KİMDİR?

10 Haziran 1968 tarihinde Elazığ'da dünyaya geldi. Müzikle 1980 yılında Elazığ'da tanıştı. Beni Köyümün Yağmurlarında Yıkasınlar, Kurtlar Sofrası, Ömer Danış 98 olmak üzere toplam dört adet solo albüm çıkardı. 2001 yılında beşinci albümü olan Ağlama Gözbebeğim'i çıkardı.

