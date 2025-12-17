Haberler

Şarkıcı Güllü'nün kardeşlerinden Tuğyan hakkında suç duyurusu

Güncelleme:
Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşüp ölen şarkıcı Güllü'nün kardeşleri Kader Tut ile Raşit Günyer, yeğenleri Tuğyan Ülkem Gülter ile Tuğberk Yağız Gülter hakkında, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

  • Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesinin ölümüyle ilgili 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.
  • Şarkıcı Güllü'nün kardeşleri Kader Tut ve Raşit Günyer, yeğenleri Tuğyan Ülkem Gülter ile Tuğberk Yağız Gülter'i miras için kardeşlerini öldürmekle suçlayarak Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
  • Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, miras iddiaları üzerine şarkıcı Güllü'nün banka hesapları, hayat sigortası ve Çınarcık'taki 2 evi üzerinde inceleme başlattı.

Güllü olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olaya ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında otopsisi yapılan Güllü, İstanbul'da toprağa verildi.

GÜLLÜ'NÜN KIZI TUTUKLANDI

Teknik ve fiziki takip sonrası, daha önce alınan 3 ifadesinde farklı konuşan şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, bavullarla gittikleri İstanbul'da polis tarafından yakalanıp, Yalova'ya getirildi. Tuğyan Ülkem Gülter, 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi kararı verildi.

OĞLUNDAN 5 SAAT SÜREN İFADE

Soruşturma kapsamında dün avukatıyla birlikte adliyeye gelen şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter savcılığa müşteki sıfatıyla 5 saat boyunca 7 sayfalık ifade verdi. Gülter'in savcılıkta verdiği ifadede, "Annem bir cinayete kurban gittiyse bu işle alakası olan herkesten şikayetçiyim. Ama şayet ablamın bu olayla alakası yoksa şikayetçi değilim" dediği belirtildi.

GÜLLÜ'NÜN KARDEŞLERİ, YEĞENLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Şarkıcı Güllü'nün kardeşleri Kader Tut ile Raşit Günyer, yeğenleri Tuğyan Ülkem Gülter ile Tuğberk Yağız Gülter'den şikayetçi oldu. Tut ile Günyer'in, yeğenlerinin, kardeşlerini miras için öldürdüğü iddiasıyla, avukatları aracılığıyla Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu bildirildi. Güllü'nün kardeşlerinin dosyaya dahil olma isteğinin ise mirasçı olamayacakları gerekçesiyle reddedildiği belirtildi.

GÜLLÜ'NÜN HESAPLARI İNCELENİYOR

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, 'miras' iddiaları üzerine şarkıcı Güllü'nün banka ve hayat sigortası hesaplarıyla ilgili inceleme başlattı. Bazı bankalarda 250 ile 850 lira arasında değişen meblağlarda birikimi olduğu belirlenen Güllü'nün, annesinden kalan, üzerine kayıtlı, Çınarcık'ta 2 evi olduğu ifade edildi.

Öte yandan, Tuğberk Yağız Gülter'in savcılığa verdiği ifadesinde, maddi durumları olmadığı gerekçesiyle avukatlarına da para vermediğini söylediği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - Yaşam
Haberler.com
500

