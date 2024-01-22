Şarkıcı Çağla kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Çağla kaç yaşında, nereli? Çağla biyografisi!

Çağla, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan Şarkıcı Çağla kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Aramızda Kalmasın konuğu Çağla kimdir? Çağla kaç yaşında, nereli? Çağla biyografisi! Aramızda Kalmasın konuğu Çağla kimdir? Çağla kaç yaşında, nereli? Çağla biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

ÇAĞLA KİMDİR?

Pop şarkıcısı ve müzisyen Çağla, 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2014 yılında 'Nasıl Yani Bilmiyor musun' adlı bir EP çıkararak müzik kariyerine adım attı. 2016 yılında ise 'Hoppa' isimli EP'siyle dikkat çeken sanatçı, içerisinde Sinan Akçıl'ın 2, Gökhan Tepe ve Yıldız Tilbe'nin 1'er parçasını barındırıyordu.

Çağla, özellikle Sinan Akçıl'ın Ebru Şallı için yazdığı 'Pardon' şarkısıyla geniş kitlelere tanıdıldı ve 'Sinan Akçıl'ın keşfi' olarak bilindi. 2018 yılında Gülşen'in şarkısı "Saz mı Caz mı"yı seslendiren sanatçı, en son olarak Emrah Karaduman'ın aranjörlüğünde 'Arabeni' adlı şarkısının çalışmalarını gerçekleştirdi.

Ünlü futbolcu menajeri Metin Korkmaz'ın eşi olarak da bilinen Çağla, müzik kariyerindeki başarılarıyla dikkat çekmektedir.