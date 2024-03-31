SARIYER SEÇİM SONUÇLARI | Sarıyer'de kim önde? Mustafa Oktay Aksu mu Hüseyin Coşkun mu? YSK verilerine göre kim kazanıyor?

31 Mart 2024 Sarıyer Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibariyle gözler YSK'ya çevrildi. Sarıyer'de hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa CHP adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Sarıyer'de kim önde? Mustafa Oktay Aksu muHüseyin Coşkun mu? YSK verilerine göre kim kazanıyor?

SARIYER'DE KİM ÖNDE? MUSTAFA OKTAY AKSU MU HÜSEYİN COŞKUN MU?

Mustafa Oktay Aksu CHP %50,82

Hüseyin Coşkun AK Parti %36,06

Şükrü Genç BAĞIMSIZ %7,15

SARIYER YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

2024 Yerel Seçimlerinde Sakarya Belediye Başkanlığı için AK Parti'nin adayı Yusuf Alemdar, CHP'nin adayı Azize Çeroğlu, İYİ Parti'den Selçuk Kılıçaslan ipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi. Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

İstanbul Sarıyer İlçesi 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları