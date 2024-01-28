Sarıyer İtalyan kilisesi nerede? Kilisede ölen var mı? Sarıyer Santa Maria Kilisesi nerede?

İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sarıyer İtalyan kilisesi nerede? Kilisede ölen var mı?

SARIYER İTALYAN KİLİSESİ ÖLEN VAR MI?

Ayine katılanlar içinde bulunan C.T. maskeli 2 kişi tarafından vurularak hayatını kaybederken, çok sayıda polis olay yerine sevk edildi.

Saldırganların hedefi olan 1 kişi hayatını kaybetti

YERLİKAYA: SALDIRGANLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Gelişmeyi sosyal medya hesabı X üzerinden duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.