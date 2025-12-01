Evdeki altınlar çalındı, hırsız kocası çıktı! Sebebi hayli vahim

Haberler

Güncelleme:
İstanbul Sarıyer'de yaşayan Ezgi Ö.'nün evinden kendisine ait ziynet eşyaları çalındı. Şikayet üzerine çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ziynet eşyalarını kadının eşi Mert Ö.'nün (31) çaldığını tespit etti. Kuyumcuya giderek eşinin altınlarını bozduran Mert Ö., kuaförde traş olduğu sırada yakalandı. Mert Ö.'nün eşinin ziynet eşyalarını, kumar borcunu kapatmak için alıp bozdurduğu ortaya çıktı.

Sarıyer'de bir kadının evindeki ziynet eşyalarının kaybolmasıyla ortaya çıkan olay, polis ekiplerinin kamera incelemesi sonucu çözüme kavuştu.

EŞİNİN ALTINLARI ÇALIP BOZDURMUŞ

Yeniköy Mahallesi'nde 13 Kasım Perşembe günü saat 19.00 sıralarındaevindeki ziynet eşyalarının kaybolduğunu fark eden Ezgi Ö., durumu polis ekiplerine bildirdi. Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan kamera incelemesinde ziynet eşyalarının, 5 Kasım Çarşamba günü Ferahevler Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda Ezgi Ö.'nün eşi Mert Ö. tarafından bozdurulduğu tespit edildi.

ALTINLARI KUMAR BORCU İÇİN ALIP SATMIŞ

Bunun üzerine çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mert Ö.'yü Yeniköy Mahallesi'ndeki bir erkek kuaföründe traş olduğu sırada yakaladı. Gözaltına alınan Mert Ö., emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan şüpheli, eşinin ziynet eşyalarını kumar borcu nedeniyle aldığını söyledi. Hakkında 'Evden hırsızlık' suçundan adli işlem yapılan Mert Ö., savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı. Şüphelinin kuyumcuda altınları bozdurduğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Yaşam
