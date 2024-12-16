Sansar Salvo kimdir, gerçek adı ne? Rapçi Salvo kaç yaşında ve nereli?

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SANSAR SALVO NEDEN TUTUKLANDI?

"Sansar Salvo" olarak tanınan rapçi Ekin Can Arslan, klibinde uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği ve toplum güvenliğini tehlikeye düşürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Ataşehir'de yakalanan şüphelinin kaldığı adreste yapılan aramalarda 2,35 gram skunk ve 1 hassas terazi ele geçirilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımını özendiren şahısların yakalanmasına yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda 4 Ekim'de dijital ve sosyal medya platformlarında paylaşılan bir video klibinde "Sansar Salvo" adlı hesap kullanıcısı rap sanatçısı ve söz yazarı Ekin Can Arslan'ın uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği ve toplum güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi. Yapılan tespitlerin ardından zanlıya ilişkin soruşturma açıldı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde önceki gün operasyon düzenlendi. Şarkıcı Arslan Ataşehir'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin kaldığı adreste yapılan aramalarda 2,35 gram skunk ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Çalışmaların devamında; şüpheli şahsın geçmiş döneme ait çeşitli suçlardan 10 adet suç kaydı olduğu tespit edildi.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Ekin Can Arslan, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adli makamlara sevk edilen şarkıcı, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SANSAR SALVO KİMDİR?

Ekincan Arslan ya da sahne adıyla Sansar Salvo, 18 Ağustos 1989 yılında Kadıköy, İstanbul'da doğdu. Türkçe rap sanatçısı ve söz yazarıdır. 2008 yılında "Adrenalin" ve 2009 yılında "Seremoni Efendisi" albümünü yayımlayan sanatçı, 2010 yılında kansere yakalanmıştır. 2013 yılında "24. Şarjör" albümünü piyasaya sürerek müzik hayatına kaldığı yerden devam etmiştir. 2016 yılında Türkçe rap'in müzik marketlerde yayımlanan ilk derleme albümü "Yakında Sans" müzik marketlerde yayımlanırken 2017 yılında "Şimdi Sans" isimli albümü yine hem müzik marketlerde hem dijital platformlarda yayımlanmıştır. Storytelling tarzı sözler yazmasıyla bilinir. Bu türdeki en çok sevilen şarkıları Şehinşah ile düet çalışması olan "Duygusal Olmaya Gerek Yok", Elçin Orçun ile düet çalışması "180 km." ve 2005 yılında internet üzerinden yayımladığı "Psikopat Yazar"dır. 2019 yılında Kaan Boşnak ile "Koptu Kayış" isimli bir parça çıkartmıştır.