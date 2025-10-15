Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 15 Ekim 2025 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?

15 Ekim 2025 Çarşamba tarihli Şans Topu çekilişine ilişkin detaylar yakından takip ediliyor. Milli Piyango Online üzerinden canlı olarak gerçekleştirilen çekilişin sonuçları, şans oyunu tutkunları tarafından ilgiyle bekleniyor. Yenilenen Şans Topu kuralları, büyük ikramiye miktarı ve olası devir durumu da en çok merak edilen konular arasında bulunuyor.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 18 Haziran 2001 tarihinden bu yana oynatılan bir sayısal şans oyunudur. Oyun, iki ayrı sayı kümesinden belirli sayıda numara seçilmesi esasına dayanır.

OYUN KURALLARI

Şans Topu (5+1) oyununda birinci sayı kümesinde 1'den 34'e kadar, ikinci sayı kümesinde ise 1'den 180'e kadar numaralar yer alır. Oyuncular, ilk kümeden 5 numara ve ikinci kümeden 1 numara seçerek kuponlarını doldurur.

ÇEKİLİŞ VE SONUÇLAR

Her hafta noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş, Milli Piyango'nun resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanır. Çekiliş tamamlandıktan sonra sonuçlar duyurulur ve kazanan numaralar açıklanır. 5+1 bilen talihliler büyük ikramiyenin sahibi olurken, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de belirlenen oranlarda ikramiye kazanır.

İKRAMİYE ÖDEMELERİ

Kazanılan ikramiyeler, bilinen kategoriye göre farklı şekillerde alınır. (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler ise loto bayileri veya Milli Piyango şubelerinden tahsil edebilir. (5+1) bilen büyük ikramiye sahipleri ise ödemelerini Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nden alabilir. Kazanılan ikramiyelerin ödeme süresi 1 yıldır.

15 EKİM 2025 ÇARŞAMBA ŞANS TOPU SONUÇLARI

15 Ekim 2025 Çarşamba tarihli Şans Topu çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında kazanan numaralar ve ikramiye bilgileri güncellenecektir.