Şanlıurfa Usulü Beyti Kebabı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta'da bugün ne yapıldı?
Şanlıurfa'nın meşhur lezzeti Beyti Kebabı'nın tarifini merak edenler için adım adım anlatıyoruz. Doğru malzemelerle ve usulüne uygun pişirme yöntemleriyle evde de restoran tadında Beyti Kebabı yapabilirsiniz. Şanlıurfa usulü Beyti Kebabı tarifi ve yapılışı haberimizde yer alıyor.
Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta izleyenleri heyecanlandırmaya devam ediyor. Haftanın ilk gününde yarışmada ' Şanlıurfa Usulü Beyti Kebabı' yapıldı. Gelinler çeyrek altın kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Şanlıurfa usulü Beyti Kebabı nasıl yapılır?
ŞANLIURFA USULÜ BEYTİ KEBABI NASIL YAPILIR?
İşte Şanlıurfa usulü Beyti Kebabı tarifi:
Malzemeler:
500 gram kıyma (tercihen kuzu veya dana)
4-5 dilim ekmek içi
1 adet yumurta
2 diş sarımsak (isteğe bağlı)
Tuz
Karabiber
Kimyon
Kırmızı pul biber
Kekik
İç Harcı İçin:
1 adet orta boy soğan
2 adet yeşil biber
2 adet domates
Tuz
Karabiber
Zeytinyağı
Üzeri İçin:
Yoğurt
Tereyağı
Domates sosu veya salça (isteğe bağlı)
Maydanoz
Hazırlık:
İlk olarak iç harcı hazırlayın. Soğanı küçük küçük doğrayın. Yeşil biberleri ve domatesleri de küçük doğrayın.
Tavaya biraz zeytinyağı ekleyin ve doğradığınız soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.
Ardından yeşil biberleri ve domatesleri ekleyin. Birkaç dakika daha kavurun.
Tuz ve karabiber ile tatlandırın ve ocaktan alıp soğumaya bırakın.
Beyti Kebabı Harcının Hazırlanması:
Geniş bir karıştırma kabına kıymayı alın.
Ekmek içlerini ıslatın ve suyunu sıkarak kıymaya ekleyin.
Yumurtayı kıyma karışımına kırın.
Sarımsakları ezerek ilave edin (isteğe bağlı).
Tuz, karabiber, kimyon, kırmızı pul biber ve kekik ekleyin.
Tüm malzemeleri iyice yoğurun ve dinlenmeye bırakın.
Beyti Kebabı Hazırlığı:
Dinlenen kıyma harcından parçalar alıp elinizle şekillendirin ve uzunca bir şekil verin.
Şekillendirdiğiniz kıyma harcını düz bir zemine alın ve iç harçtan bir miktar koyun.
Kıyma harcını rulo şeklinde sarın ve yağlanmış bir fırın tepsisine dizin.
Önceden ısıtılmış 180°C fırında kızarıncaya kadar pişirin (yaklaşık 20-25 dakika).
Servis:
Pişen Beyti Kebabını servis tabağına alın.
Üzerine yoğurt dökün.
Eritilmiş tereyağını gezdirin.
İsteğe bağlı olarak domates sosu veya salça ekleyebilirsiniz.
Maydanozla süsleyerek sıcak olarak servis yapın.
Afiyet olsun!