Şanlıurfa Usulü Beyti Kebabı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta'da bugün ne yapıldı?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta izleyenleri heyecanlandırmaya devam ediyor. Haftanın ilk gününde yarışmada ' Şanlıurfa Usulü Beyti Kebabı' yapıldı. Gelinler çeyrek altın kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Şanlıurfa usulü Beyti Kebabı nasıl yapılır?

ŞANLIURFA USULÜ BEYTİ KEBABI NASIL YAPILIR?

İşte Şanlıurfa usulü Beyti Kebabı tarifi:

Malzemeler:

500 gram kıyma (tercihen kuzu veya dana)

4-5 dilim ekmek içi

1 adet yumurta

2 diş sarımsak (isteğe bağlı)

Tuz

Karabiber

Kimyon

Kırmızı pul biber

Kekik

İç Harcı İçin:

1 adet orta boy soğan

2 adet yeşil biber

2 adet domates

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı

Üzeri İçin:

Yoğurt

Tereyağı

Domates sosu veya salça (isteğe bağlı)

Maydanoz

Hazırlık:

İlk olarak iç harcı hazırlayın. Soğanı küçük küçük doğrayın. Yeşil biberleri ve domatesleri de küçük doğrayın.

Tavaya biraz zeytinyağı ekleyin ve doğradığınız soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Ardından yeşil biberleri ve domatesleri ekleyin. Birkaç dakika daha kavurun.

Tuz ve karabiber ile tatlandırın ve ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Beyti Kebabı Harcının Hazırlanması:

Geniş bir karıştırma kabına kıymayı alın.

Ekmek içlerini ıslatın ve suyunu sıkarak kıymaya ekleyin.

Yumurtayı kıyma karışımına kırın.

Sarımsakları ezerek ilave edin (isteğe bağlı).

Tuz, karabiber, kimyon, kırmızı pul biber ve kekik ekleyin.

Tüm malzemeleri iyice yoğurun ve dinlenmeye bırakın.

Beyti Kebabı Hazırlığı:

Dinlenen kıyma harcından parçalar alıp elinizle şekillendirin ve uzunca bir şekil verin.

Şekillendirdiğiniz kıyma harcını düz bir zemine alın ve iç harçtan bir miktar koyun.

Kıyma harcını rulo şeklinde sarın ve yağlanmış bir fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında kızarıncaya kadar pişirin (yaklaşık 20-25 dakika).

Servis:

Pişen Beyti Kebabını servis tabağına alın.

Üzerine yoğurt dökün.

Eritilmiş tereyağını gezdirin.

İsteğe bağlı olarak domates sosu veya salça ekleyebilirsiniz.

Maydanozla süsleyerek sıcak olarak servis yapın.

Afiyet olsun!