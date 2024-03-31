Şanlıurfa Suruç seçim sonuçları | Ayten Kara mı, Mustafa Yüksel mi önde? Şanlıurfa 2024 Yerel Seçim sonuçları canlı!

31 Mart 2024 Şanlıurfa Suruç Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibarıyla gözler YSK'ya çevrildi. Şanlıurfa Suruç hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa DEM Parti'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan DEM Parti'den Ayten Kara, AK Parti'den Mustafa Yüksel yarıştı. Peki, Şanlıurfa Suruç'ta hangi parti, kim önde? Suruç'ta AK Parti mi DEM Parti mi kazanıyor? Şanlıurfa ilçe seçim sonuçları! İşte detaylar..

ŞANLIURFA SURUÇ YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

2024 Yerel Seçimlerinde Şanlıurfa Suruç Belediye Başkanlığı için DEM Parti'den Ayten Kara, AK Parti'den Mustafa Yüksel ipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi.

Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE ŞANLIURFA SURUÇ'TA HANGİ ADAY ÖNDE?

Şanlıurfa Suruç Belediye Başkanlığı yarışında DEM Parti'den Ayten Kara, AK Parti'den Mustafa Yükselkıyasıya bir mücadele veriyor.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları anlık, güncel ve detaylı verilerine Haberler.com Yerel Seçim sayfasından ulaşabilirsiniz.