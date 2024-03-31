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ŞANLIURFA SEÇİM SONUÇLARI CANLI! Şanlıurfa'da Zeynel Abidin Beyazgül mü Mehmet Kasım Gülpınar mı kazanıyor, kim önde?

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Türkiye'de nefesler tutuldu. Aylardır beklenen 31 Mart 2023 tarihi geldi çattı. Vatandaşlar sabah saatlerinden 17.00'a kadar sandıklara giderek oy kullandı. An itibarıyla yayın yasağı kalktı ve sonuçlar birer birer gelmeye başladı. ŞANLIURFA SEÇİM SONUÇLARI CANLI! Şanlıurfa'da Zeynel Abidin Beyazgül mü Mehmet Kasım Gülpınar mı kazanıyor, kim önde? İşte ayrıntılar...

ŞANLIURFA'DA KİM ÖNDE?

Bugün sandık başına giden seçmenler 5 yıl görev alacak yerel yöneticilerini seçti. Saat 17.00 itibarıyla oy verme işleminin tamamlanmasından sonra açılan sandıklardan ilk sonuçlar gelmeye başladı.

Sonucu en çok merak edilen iller arasında bulunan Şanlıurfa'da şu ana kadar sandıkların yüzde (?) açıldı. Gelen ilk sonuçlara göre AK Parti adayı Zeynekl Abidin Beyazgül yüzde (?), Yeniden Refah Partisi adayı Mehmet Kasım Gülpınar ise (?) oy aldı

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ŞANLIURFA SEÇİM SONUÇLARI CANLI! Şanlıurfa'da Zeynel Abidin Beyazgül mü Mehmet Kasım Gülpınar mı kazanıyor, kim önde?

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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