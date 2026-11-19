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Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ve narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, 1 Ocak-17 Kasım 2026 tarihleri arasında hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlarda 334 kişi yakalandı.

Yakalanan şahısların 247’sinin 5 yıla kadar, 50’sinin 5-10 yıl arası, 37’sinin ise 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı bildirildi.

Öte yandan, aynı dönemde projeli dosya çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 267 kişi tutuklanarak ceza infaz kurumlarına gönderildi.

Böylece 2026 yılının 1 Ocak-17 Kasım tarihleri arasında Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığının narkotik suçlarla mücadele çalışmaları sonucunda cezaevine teslim edilenlerin sayısı 601’e ulaştı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen operasyonlarla elde edilen bu sonuç, Şanlıurfa’da narkotik suçlarla mücadelede önemli bir başarı olarak değerlendirildi. Jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği belirtildi.

Öte yandan yapılan başarılı çalışmalar kamuoyu tarafından takdir ediliyor.