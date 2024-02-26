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ŞANLIURFA İFTAR VAKTİ | Şanlıurfa iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri!

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Şanlıurfa iftar vakti ne zaman ve Şanlıurfa iftar saati ne zaman okunduğu merak ediliyor. 2024 Ramazan ayı ezan vakitleri ve imsak vakti vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Şanlıurfa iftar saati kaçta okunacak ve 2024 Ramazan ezan vakitleri gündeme geliyor. Peki, Şanlıurfa iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri!

Ramazan ayı gelmesiyle birlikte iftar saati ve imsak vakitleri merak ediliyor. Şanlıurfa iftar saati ne zaman ve Şanlıurfa iftar vakti saat kaçta okunacağı gündeme geliyor. Şanlıurfa iftar saati kaçta okunacağı ve imsak saati ne zaman olduğu araştırılıyor. Şanlıurfa iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! Detaylar haberimizdedir…

ŞANLIURFA İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Ramazan, Hicri takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre İslam Peygamberi Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve teravih namazının kılındığı aydır. Bu ayda oruç tutmak, İslam'ın beş temel şartından biridir. Ay'ın hilal görünümünün ilk görülüşünden itibaren 29 veya 30 gün boyunca Ramazan'ın sürdüğü, hadislerden alıntılanarak hesaplanmıştır.

Bu yıl, Ramazan ayı 11 Mart Pazartesi günü başlıyor. Şanlıurfa Ramazan ayının ilk günü iftar vakti 11 Mart Pazartesi saat 18:35'de ezan okunacak.

ŞANLIURFA İFTAR VAKTİ | Şanlıurfa iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri!

ŞANLIURFA İMSAK VAKTİ NE ZAMAN?

Sözlükte "kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak" anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakin zıttı iftardır.

Halk arasında ise "imsak" oruç tutmaya başlanan fecr-i sâdığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Bu yıl, Ramazan ayının ilk günü 11 Mart Pazartesi 2024 tarihine denk geliyor. Bu sene ilk sahur vakti 11 Mart Pazartesi saat 05:15 gecesine denk gelmekte.

2024 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet'in paylaştığı takvime göre, Kadir gecesi Ramazan ayının son 4 günüdür. 6 Nisan- 9 Nisan arası Kadir gecesi olarak kabul edilebilir.

ŞANLIURFA İFTAR VAKTİ | Şanlıurfa iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri!

Haberler.com Haber Merkezi / Sena Demiröz - Gündem

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