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Şanlıurfa'da kızlarını öldürüp intihar eden kadın kim, adı ne?

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Şanlıurfa'da öğle saatlerinde Karaköprü ilçesine bağlı Alibaba Mahallesi'nde bulunan 11 katlı apartmanın 7'nci katından silah seslerini duyan çevredekiler durumu polise haber verdi.

Şanlıurfa'da 35 yaşındaki bir kadın, 14 ile 8 yaşındaki 2 kızını öldürdükten sonra intihar etti. Hastanede bilgi işlem görevlisi olarak çalışan ve yakın zamanda eşinden boşandığı öğrenilen kadının, bir kızını serumla, diğer kızını silahla vurarak öldürdüğü, ardından aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

CANSIZ BEDENLERİNİ POLİS BULDU

Eve giden polis ekipleri, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bilgi işlem görevlisi olan ve eşinden boşanan 35 yaşındaki S.K. ile 14 yaşındaki kızı A. ve 8 yaşındaki kızı N.Y.'yi hareketsiz halde yerde yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, anne ile kızı A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

BİR KIZINI SERUMLA, DİĞER KIZINI SİLAHLA ÖLDÜRMÜŞ

Yapılan incelemede kadının 8 yaşındaki kızı N.'ye taktığı seruma ilaç katıp öldürdükten sonra 14 yaşındaki kızı A.'yı ise silahla vurup sonra da aynı silahla intihar ettiği tespit edildi. Olayın detaylarının, yapılacak geniş çaplı incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi. Cesetler yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

ŞANLIURFA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, "Karaköprü ilçemize bağlı Alibaba Mahallesi'nde 27.01.2025 günü yaşadıkları evde, anne S.K. (38), kızları 14 yaşındaki İ. A. Y. ile 8 yaşındaki N.Y.'i öldürmeye teşebbüste bulunmuş, ardından ateşli silahla intihar etmiştir. Anne S.K. ve kızı İ.A.Y. olay yerinde hayatını kaybederken, N.Y.112 acil sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamamıştır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Yaşanan üzücü olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Şanlıurfa'da kızlarını öldürüp intihar eden kadın kim, adı ne?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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