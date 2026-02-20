Fabrika inşaatında 2 kardeş feci şekilde can verdi
Şanlıurfa'da inşaat halindeki bir fabrikanın arazisinde oyun oynayan 2 ve 11 yaşındaki kardeşlerin üzerine demir profil düştü. Kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti.
- Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde inşaat halindeki bir fabrikada 11 yaşındaki Gazale Şeriy ve 2 yaşındaki Ahmed Şeriy devrilen demir profilin altında kaldı.
- Sağlık ekipleri iki çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
- Cenazeler otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi sınırlarında yer alan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) iddiaya göre, inşaat halindeki bir fabrikanın arazisinde 11 yaşındaki Gazale Şeriy ve 2 yaşındaki kardeşi Ahmed Şeriy oyun oynadıkları sırada devrilen demir profilin altında kaldı.
2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde 2 çocuğun da hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.