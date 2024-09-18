Şanlıurfa'da bir ilk: Toplu taşımada kadın şoför işbaşı yapacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, BELSAN Genel Müdürü Habip Arslan ve şoför adaylarının katılımıyla yapılan kura çekimi, kameralar önünde ve noter huzurunda gerçekleştirildi. Kura sonucunda, önümüzdeki günlerde toplu taşıma araçlarında görev alacak bir kadın şoför de belirlendi.

"TORPİL İLE İŞÇİ ALIMLARI OLMAYACAK"

Başkan Gülpınar, kura çekiminde yaptığı konuşmada, "Torpil ile işçi alımları olmayacak. Hak, hukuk, adalet bizim için çok önemli. Allah kime nasip ettiyse O olsun mantığıyla hareket edeceğiz. Çünkü yarın bunların hepsinin vebali üzerimizde olacak. Bundan sonra her hangi bir alım olduğunda Allah nasip ederse bütün kura çekimlerine katılacağım. Bugün ki kura çekiminde bir bayan sürücü arkadaşımız aramızda, 120 artı 1 kura çekimini yapıyoruz. Şanlıurfa'da bir ilk olacak bayan bir kaptanımız oldu. İnşallah bu güzel bir örnek teşkil edecektir. İşe alınacak olan tüm şoförlerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.

"KADININ ELİNİN DEĞDİĞİ HER YER GÜZELLEŞİR"

Fatma Hort Kumaş, kadınlara verilen önemden dolayı teşekkür ederek, "Kadının elinin değdiği her yer güzelleşir" ifadesini kullandı. Kura sonucunda şoför olarak hak kazanan adaylar, sürecin şeffaf geçtiğini ve torpilin olmadığını belirterek Başkan Gülpınar'a teşekkürlerini ilettiler.