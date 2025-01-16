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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar kimdir?

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar kimdir?
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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Mehmet Kasım Gülpınar izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Mehmet Kasım Gülpınar kaç yaşında, nereli? Mehmet Kasım Gülpınar hayatı ve biyografisi! Mehmet Kasım Gülpınar kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Mehmet Kasım Gülpınar hakkında araştırmalar yapılıyor. Mehmet Kasım Gülpınar kimdir? Mehmet Kasım Gülpınar kaç yaşında, nereli? Mehmet Kasım Gülpınar hayatı ve biyografisi!

MEHMET KASIM GÜLPINAR KİMDİR?

Mehmet Kasım Gülpınar (d. 20 Eylül 1969, Siverek, Şanlıurfa ), Türk iş insanı ve siyasetçidir. 2011-2023 yılları arasında Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa milletvekili olarak görev yaptı. 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi adayı olarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde doğdu. Şeyhanlı Aşireti'ne mensuptur. Ankara Özel Tevfik Fikret lisesi ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirerek yükseköğrenimini tamamladı.

Çok iyi derecede İngilizce, Fransızca ve Kürtçe; İyi derecede Arapça, Farsça ve Almanca bilmektedir.

TBMM 24-25-26-27. dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa milletvekili olarak görev yaptı. 2023 genel seçimlerinde yeniden aday olmadı ve 10 Nisan 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı danışmanı olarak atandı. Daha sonra partide ve Şanlıurfa'da yaşanan sorunlara ilişkin eleştirilerinin dikkate alınmaması üzerine partisinden istifa ederek 23 Ocak 2024 tarihinde Yeniden Refah Partisi'ne (YRP) katıldı.

YRP adayı olarak girdiği 2024 yerel seçimlerinde yüzde 38,9 oy alarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Gülpınar, seçildikten 5 ay sonra 2 Eylül 2024 tarihinde Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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