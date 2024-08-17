Şangay Şövalyeleri filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Şangay Şövalyeleri filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Şangay Şövalyeleri filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Şangay Şövalyeleri filmini izleyecek olanların merak ettiği Şangay Şövalyeleri konusu nedir, Şangay Şövalyeleri oyuncuları kimler ve Şangay Şövalyeleri özeti gibi konuları inceliyoruz.

ŞANGAY ŞÖVALYELERİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

1887'de Lord Nelson Rathbone (Aidan Gillen), Yasak Şehir'de, Boksör grubunun da desteğini alarak Chon Wang'ın babası olan Çin İmparatorluk Mührünün Muhafızı'nı öldürüp mührü çalar. Mührün Muhafızı son nefesini verirken, kızı Chon Lin'e abisi Chon Wang'a vermesi için bir yapboz kutusu verir.

Nevada, Carson City'de şerif olan Chon Wang (Jackie Chan), büyük beceriyle kaçakları yakalamaktadır. Bu sırada Wang, yapboz kutusunu ve Lin'den ona babasının ölümünü ve katilini Londra'ya kadar takip ettiğini yazan bir mektup alır.

Bunun üzerine Londra'ya seyahati için paraya ihtiyacı olan Chon Wang, New York'a giderek Roy O'Bannon'ı bulmak ve altınlardan payını alabilmek ister. Roy ise şeriflik görevinden ayrılmış, evliliğini bitirmiş, tüm altınları zeplin işine yatırmış ve paraları harcayıp bitirdiği için bir otelde garsonluk yapmakta ve yarı zamanlı jigololuk yapmaktadır. Londra'ya bilet satın alabilmeleri için Roy, otel odasında bir kız ile beraber olacakken, kızın belediye başkanı olan babası ortaya çıkar ve otele polisle baskın düzenler. Roy ve Wang kovalamacadan sonra onlardan kaçar, kendilerini bir sandıkta, Londra'ya giden bir gemide bulurlar.

Londra'ya vardıklarında, Charlie adında bir çocuk, Roy'un cebinden saatini çalar. Roy ve Wang, Charlie ve Charlie'nin kendi sahasında hırsızlık yapmasına öfkelenen bir çete arasındaki mücadelenin ardından tutuklanırlar. Scotland Yard'da görevli Müfettiş Artie Doyle, Fleet Street çetesini alt edip yakaladıkları için ikisine de teşekkür eder. Lin'in akıbetini sorduklarında, Artie onlara Lord Rathbone'u öldürmeye teşebbüs ettiği için gözaltında olduğunu söyler. Lin'i ziyaret ettiklerinde Roy, onu görür görmez âşık olur ve ona şans getirmesi için bir deste iskambil kâğıdı verir. Wang ve Roy, Charlie ile tekrar karşılaşır. Lord Rathbone'un bulunduğu Buckingham Sarayı'ndaki bir gala için bir davetiye bulup içeri girerler.

Wang ve Roy, Rathbone'u gizli bir geçitten geçtiği özel bir kütüphaneye kadar takip eder. Wang mühür kutusunu bulur, ancak mühür gitmiştir ve gardiyanlar tarafından saldırıya uğrarlar. Roy'un hücresindeki kilidi açmak için oyun kartlarını kullanan Lin, gelir ve Roy'u kurtarır. Üçü, Rathbone'un İmparatorluk Mührünü Çin İmparatoru'nun gayrimeşru kardeşi Wu Chow'a (Donnie Yen) verdiğini görür. Kısa bir mücadeleden sonra Charlie mührü çalar. Rathbone ve Wu Chow, ikisinin de içinde bulunduğu ahırı ateşe verdikten sonra kaçar. Lin, Roy ve Wang Rathbone'un ahırda bulunan arabasını çalıp ordan kaçmayı başarırlar ve daha sonra Stonehenge'e çarparlar. Rathbone, "yetersizliğinin sınır tanımadığını" söyleyip azarladıkran sonra Artie'yi kovar. Lin, ertesi sabah Wang ve Roy'u bir at arabası ile alıp, onları Whitechapel'e götürür.

Roy ve Wang bir geneleve giderler ve Roy, Wang'ın kız kardeşi Lin'i Roy'un ona uygun olmayan bir koca olduğuna ikna etmeye çalıştığına kulak misafiri olur, hatta ona jigolo geçmişini anlatır. Bunu duyan Roy'un kalbi kırılır. Wang ise Roy'u yatıştırmak için ona sürpriz yaparak genelev kadınları ile bir yastık kavgasına davet eder. Wang, Roy ve Lin, planını açıklayan Rathbone tarafından bulunur ve yakalanırlar: Mühür karşılığında Wu Chow, Kraliçe dâhil olmak üzere tüm İngiliz kraliyet ailesini öldürecek ve suçu Lin'in üzerine atacaklardır ve böylece taht için onuncu sırada yer alan Rathbone, daha sonra İngiltere kralı olacaktır. Ölümü bekleyen Roy, servetinin çoğunu kendisini bir kahraman ve Wang'ı korkak bir yardımcısı olarak tasvir ettiği Roy O'Bannon Vs Mummy adlı kitabının basımına harcadığını itiraf eder. Wang onu affeder, kendisi ve Lin arasındaki duygusal ilişkinin karşısında olmayacağını söyler. Kendini kurtarır ve Roy'u da kurtarır.

Wong ve Roy, Artie'ye Charlie'nin nerede olabileceğini sorarlar. Çünkü mühür Charlie'dedir. Artie, düşürdüğü bir şapkadan Charlie'nin Madame Tussauds'da olduğu sonucunu çıkarır. Madame Tussauds'a giderler ve Charlie'yi bulurlar. Onu Boksörlerden kurtarırlar, ancak üçü Charlie'nin hayatı karşılığında Boksörlere mührü teslim etmek zorunda kalırr. Üçü de daha sonra polis tarafından yakalanır. Charlie onları kurtarır ve kendini tanıtarak, tam adının Charlie Chaplin olduğunu söyler. Chon Wang, Wu Chow ile dövüşür. Chow tam Wang'ı öldürmek üzereyken Lin, bir roketle Wu Chow'u öldürür. Kraliyet ailesini de Wu Chow tarafından öldürülmekten kurtarırlar. Üçlü, Rathbone'u Big Ben'in tepesine kadar takip eder. Roy, Rathbone tarafından saat kulesinden aşağı atılır, ancak Roy şans eseri saatin yelkovanına tutunur. Wang ise düellolarını uzatmak için defalarca hayatını bağışlayan Rathbone tarafından kılıç dövüşünde umutsuzca yenilmektedir. Wang, yetersiz kaldığını anlayıp Rathbone'u tamamen yenmeye çalışmaktan vazgeçer, bunun yerine üzerinde bulundukları platformun destek iplerini koparır. Birlikte kuleden aşağı düşerler. Rathbone düşerek ölürken Roy, üzerinde tutunduğu yelkovandan Wang'ı havada yakalar. Her ikisi de kısa süre sonra Büyük Britanya bayrağının bir kısmına tutunduktan sonra, Kraliçe'nin içinde bulunduğu at arabasına güvenli bir şekilde düşerler.

Roy, Wang ve Artie Kraliçe'nin huzurunda ve onun tarafından şövalye ilan edilirler. Artie hikâyeler yazmaya karar verir ve Roy'dan "Sherlock Holmes" adını kullanmak için izin ister. Wang, babasının ona gönderdiği yapboz kutusunu açar ve ona ailenin önemini hatırlatan bir mesaj bulur. Roy, kendisinin ve Wang'ın yeni sinema endüstrisine katılmak için Hollywood'a gitmelerini önerir. Onlar içinde bulundukları araba ile uzaklaşırken Charlie'nin arabanın arkasında saklandığı görülür.

Jackie Chan - Chon Wang

Owen Wilson - Roy O'Bannon

Fann Wong - Chon Lin

Aaron Johnson - Charlie Chaplin

Tom Fisher - Arthur "Artie" Doyle

Donnie Yen - Wu Chow

Aidan Gillen - Lord Nelson Rathbone

Oliver Cotton - Karındeşen Jack

Kim Chan - Chon Wang ve Chon Lin'in Babası

Gemma Jones - Kraliçe Victoria

Tom Wu - "Boksör"lerin lideri Liu

Kelly-Marie Kerr - Clara

Constantine Gregory - New York Belediye Başkanı

Ray Donn - Çinli köylü

Barbara Nedeljáková - Sosyete

Anna-Louise Plowman - Sosyete

Georgina Chapman - Sosyete

Daisy Beaumont - Sigara satan kız

Alison King - Fahişe

Matt Hill - Şerif yardımcısı

Barry Stanton - Lord Bakan