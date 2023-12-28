Sandık Kokusu Irmak kimdir ve Meriç Aral, Sandık Kokusu dizisine dahil mi oluyor sorusuna yanıt aranıyor. Başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili'nin paylaştığı Sandık Kokusu dizisi oyuncu kadrosunu genişletiyor. Sandık Kokusu Irmak kimdir? Meriç Aral, Sandık Kokusu dizisine dahil mi oluyor? Detaylar haberimizdedir…

SANDIK KOKUSU IRMAK KİMDİR?

Başarılı oyuncu Meriç Aral, Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna dahil oldu. Aral, dizide Filiz'in kızlarından Irmak rolüne hayat verecek.

MERİÇ ARAL, SANDIK KOKUSU DİZİSİNE DAHİL Mİ OLUYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Meriç Aral, Kızılcık Şerbeti'nin de yazarı olan Melis Civelek ile Zeynep Gür imzasını taşıyan Sandık Kokusu dizinin başrol ekibine katıldı. 6. bölümden itibaren dizinin kadrosuna katılacak olan Aral, Filiz'in kızlarından Irmak'a hayat verecek ve hikayedeki tansiyon iyice yükselecek.

35 yaşındaki Meriç Aral, daha önce Söz, Kimler Geldi Kimler Geçti, Biz Böyleyiz, Kırmızı Oda ve Kaderimin Oyunu gibi birçok başarılı dizide rol aldı.