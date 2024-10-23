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Sandık Kokusu günü mü değişti, yeni bölüm ne zaman?

Sandık Kokusu günü mü değişti, yeni bölüm ne zaman?
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Show TV'de yayınlanan Sandık Kokusu dizisi bu akşam yok. Sandık Kokusu neden yok, günü mü değişti merak edildi. Sandık Kokusu yeni bölüm neden yayınlanmadı? Peki, Sandık Kokusu yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak?

Sandık Kokusu günü mü değişti, yeni bölüm ne zaman? Show TV'de yayınlanan Sandık Kokusu dizisi bu akşam yok. Sandık Kokusu neden yok, günü mü değişti merak edildi. Peki, Sandık Kokusu yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? Detaylar!

SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sandık Kokusu bu akşam yayınlanmayacak. Yeni bölüm haftaya Çarşamba günü ekranlara gelecek.

SANDIK KOKUSU GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Sandık Kokusu dizisinin günü değişmedi, Çarşamba günleri Show TV ekranlarından yayınlanmayad devam edecek

Sandık Kokusu, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 6 Aralık 2023 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Nezaket Coşkun'un üstlendiği, senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Demet Akbağ, Özge Özpirinçci ve Engin Öztürk paylaşmaktadır.

Sandık Kokusu günü mü değişti, yeni bölüm ne zaman?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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