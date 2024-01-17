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Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu 6. Bölüm CANLI izleme linki!

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Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu bugün günü 6. bölümüyle ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu CANLI izleme linki konularını araştırıyor.

Sandık Kokusu 27 Aralık Çarşamba 20.00'de Show TV'de başladı. Kadrosunda; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta isimleri buluşturan diziden yayınlanan yeni tanıtım dikkat çekerken dört başrol oyuncunun yer aldığı afiş de büyük beğeni topladı. Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu CANLI izleme linki!

SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sandık Kokusu 6. Bölüm Fragmanı yayında. Tılsım'ın babasıyla kalma isteği yüzünden derinden sarsılan Karsu'ya Filiz destek verirken, Atilla'nın helikopterde olduğu anlar merakı artırıyor. Karsu ve Reha arasındaki gerilim tırmanırken, Filiz'in görüşmediği kızı Irmak'la karşılaşması tanıtıma damgasını vuruyor. Irmak'ın gelişiyle dengelerin nasıl değişeceği heyecanla bekleniyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Karsu'nun Atilla'yla hastanede olduğu ve korktuğu için onun elini tuttuğu tanıtımda Atilla'nın tehlikeli bir adama dönüştüğü diğer yüzünün çok net görüldüğü anlar izleyiciyi şoke ediyor. Atilla'nın gerçekte kim olduğu sorusunun yanıtı büyük bir merakla beklenirken, diğer tarafta Reha ile Karsu arasında yaşanan gerilim de giderek yükseliyor.


SANDIK KOKUSU KONUSU NE?

Sandık Kokusu, bir ailenin Adana'da başlayıp İstanbul'a uzanan hayata yeniden başlama ve umut dolu hikayesini etkileyici bir atmosferle izleyiciye aktaracak.

Show TV'nin yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun'un oturduğu yeni dizisi "Sandık Kokusu"ndan ilk tanıtım izleyici ile buluştu. Kadrosunda; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta isimleri buluşturan diziden yayınlanan ilk tanıtım merak ve beklentiyi de arttırdı.

Çekimlerine Adana'da başlanan ve İstanbul'da devam eden 'Sandık Kokusu', paylaşılan etkileyici tanıtım ile sosyal medyada da heyecan yarattı. Ekran için gün sayan dizi; üç çocuk annesi Karsu'nun yaşadığı büyük bir travma sonrası Adana'dan İstanbul'a gelişi ve hayata yeniden tutunma hikayesini etkileyici bir anlatımla ekrana taşıyacak. 'Sandık Kokusu' güçlü bir kadının ayakta kalma mücadelesini, aile olabilmenin, geçmişten gelen yüklere rağmen özgürleşebilmenin zorlu yolculuğunu derinlikli karakterleriyle izleyici ile buluşturacak. Anne ve kızlarının hikayelerinin anlatılacağı dizide; kah gülecek kah ağlayacak ama her zaman kendinizden bir şeyler bulacaksınız.

SANDIK KOKUSU CANLI İZLE!

Sandık Kokusu CANLI yayını Show TV platformlarından izleyebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Özge Özpirinçci Sandık Kokusu Demet Akbağ Karsu Haberler

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