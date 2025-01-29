Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu 43. Bölüm CANLI izleme linki!

Sandık Kokusu 27 Aralık Çarşamba 20.00'de Show TV'de başladı. Kadrosunda; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta isimleri buluşturan diziden yayınlanan yeni tanıtım dikkat çekerken dört başrol oyuncunun yer aldığı afiş de büyük beğeni topladı. Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu CANLI izleme linki!

SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yayınlanan tanıtımda Bora ve Karsu evliliklerini herkesten gizlemeye karar veriyor. Filiz, Irmak'ın hamile kaldığını öğrenirken Ayça ve Hakan ikilisi aşklarını yaşamaya başlıyor. Gülnaz ve İhsan birbirlerini tanımaya devam ederken Bora'nın annesi Nazan Bozbeyli'nin Karsu ile tanışması tanıtıma damgasını vuruyor. Nazan'ın, gelini Karsu ile aralarının nasıl olacağı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İhsan ve Gülnaz yemek için sözleşirler. Gülnaz, kendisine yardım etmesi umuduyla Ayça'nın kapısını çalar. Kafası Hakan yüzünden karışık olan Ayça'ya da eğlence çıkar. Filiz, Hasan'a hediye almak için çok sevdiği bir ressamın sergisine gider. Tabloyu alırken ressamı akşam yemeğine davet eder. Ayça, site içinde koşarken köşe bucak saklandığı Hakan'a yakalanır. Heyecandan ayağını burkan Ayça'ya Hakan, yardım eder ve ikisinin arasında yakınlaşma başlar. Bora'nın evde vereceği özel davete gelen Karsu, nikah memuru ve ona göre süslenmiş olan salonda kalakalır. Bora, Karsu'ya evlenme teklifi eder. Sandık Kokusu son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

SANDIK KOKUSU KONUSU NE?

Sandık Kokusu, bir ailenin Adana'da başlayıp İstanbul'a uzanan hayata yeniden başlama ve umut dolu hikayesini etkileyici bir atmosferle izleyiciye aktaracak.

Show TV'nin yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun'un oturduğu yeni dizisi "Sandık Kokusu"ndan ilk tanıtım izleyici ile buluştu. Kadrosunda; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta isimleri buluşturan diziden yayınlanan ilk tanıtım merak ve beklentiyi de arttırdı.

Çekimlerine Adana'da başlanan ve İstanbul'da devam eden 'Sandık Kokusu', paylaşılan etkileyici tanıtım ile sosyal medyada da heyecan yarattı. Ekran için gün sayan dizi; üç çocuk annesi Karsu'nun yaşadığı büyük bir travma sonrası Adana'dan İstanbul'a gelişi ve hayata yeniden tutunma hikayesini etkileyici bir anlatımla ekrana taşıyacak. 'Sandık Kokusu' güçlü bir kadının ayakta kalma mücadelesini, aile olabilmenin, geçmişten gelen yüklere rağmen özgürleşebilmenin zorlu yolculuğunu derinlikli karakterleriyle izleyici ile buluşturacak. Anne ve kızlarının hikayelerinin anlatılacağı dizide; kah gülecek kah ağlayacak ama her zaman kendinizden bir şeyler bulacaksınız.

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