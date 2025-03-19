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Sandık Kokusu 50. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki!

Sandık Kokusu 50. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki!
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Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu bugün günü 50. bölümüyle ekranlara geldi. Diziyi izlemek isteyenler, Sandık Kokusu 50. bölüm tek parça izle ve Sandık Kokusu full HD izleme linki konularını araştırdı. Sandık Kokusu 50. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki!

Sandık Kokusu 27 Aralık Çarşamba 20.00'de Show TV'de başladı. Kadrosunda; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta isimleri buluşturan diziden yayınlanan yeni tanıtım dikkat çekerken dört başrol oyuncunun yer aldığı afiş de büyük beğeni topladı. Sandık Kokusu 50. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sandık Kokusu'nun 49. Bölümünde; Filiz, Hasan'la konuşur. Irmak gittiği için üzgün ve kaygılıdır. Karsu uyandığında Bora'yı evde göremeyince garip bir telaşa kapılır. Bora'nın çok yoğun çalışması, Veronika'nın hep yanında olması Karsu'yu tedirgin ediyordur. Gülnaz ve İhsan için kına gecesi yapmaya karar verirler. Hep beraber hazırlıklara başlarlar. İhsan'ın Gülnaz'a söylemediği küçük bir detay vardır. İhsan'ın ona aşırı bağlı kız kardeşi Zeliha.... Hakan ve Ayça arasındaki aşk ve iş ilişkisi güzel bir şekilde devam eder. Filiz, Ekrem ve Nazan arasındaki durumu planlamaya devam etmektedir. Ekrem yine Nazan'ın karşısına çıkar. Birbirlerini tanımaya başlamışlardır.

Sandık Kokusu 50. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki!

SANDIK KOKUSU NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sandık Kokusu dizisi Adana ve İstanbul'da çekiliyor. İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde çekilen Sandık Kokusu dizisinde renkli görüntüler oluştu.

Sandık Kokusu 50. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki!

SANDIK KOKUSU BÖLÜMLERİ İZLE!

Sandık Kokusu bölümlerini Show TV platformlarından izleyebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem
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