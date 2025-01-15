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Sandık Kokusu 42. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki!

Sandık Kokusu 42. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki!
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Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu bugün günü 42. bölümüyle ekranlara geldi. Diziyi izlemek isteyenler, Sandık Kokusu 42. bölüm tek parça izle ve Sandık Kokusu full HD izleme linki konularını araştırdı.

Sandık Kokusu 27 Aralık Çarşamba 20.00'de Show TV'de başladı. Kadrosunda; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta isimleri buluşturan diziden yayınlanan yeni tanıtım dikkat çekerken dört başrol oyuncunun yer aldığı afiş de büyük beğeni topladı. Sandık Kokusu 42. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki!

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sandık Kokusu'nun 41. Bölümünde; Herkes karakolda Filiz'i beklerken, Feryal'ın asistanı Gül'ün abartılı ağlamaları dikkat çeker. Olayı araştırmaya başlayan Dilaver, kamera kayıtlarını ortaya çıkarır. Kıvanç, konuşmak için Irmak'ı görmeye gider. Ancak Kıvanç'ın hala durumu sindiremediğini hisseden Irmak, ilişkiyi bitirmek ister. Gülnaz, arabayla pratik yaparken İhsan'ın arabasına çarpar. Başta İhsan'a çıkışsa da sonradan aralarında bir etkileşim başlar. Ayça, Hakan'ın bir tanıdığının torpiliyle yeni açılan spor salonuna gider. Kendisine yeni hedef belirlemek isterken kızların spor yapan Hakan'la ilgilenmesinden rahatsız olmaya başlar. Hasan'ın arkadaşının oğlunu beğenen Filiz, Karsu'nun onunla buluşması için ısrar eder. Karsu, Sinan ile buluşmaya gider. Bora'nın ise durumdan haberi vardır ve yan masasında Karsu'yu beklemeye karar verir.

Sandık Kokusu 42. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki!

SANDIK KOKUSU BÖLÜMLERİ İZLE!

Sandık Kokusu bölümlerini bu LİNKTEN izleyebilirsiniz.

SANDIK KOKUSU NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sandık Kokusu dizisi Adana ve İstanbul'da çekiliyor. İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde çekilen Sandık Kokusu dizisinde renkli görüntüler oluştu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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