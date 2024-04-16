Sancaktepe Belediyesi'nin borcu ne kadar? Sancaktepe Belediyesi hangi partiye ait?

Sancaktepe Belediyesi'nin borcu ne kadar? Sancaktepe Belediyesi hangi partiye ait? soruları gündeme geliyor. 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den CHP'ye geçen Sancaktepe'de başkanlık katında jakuzi olduğu iddiaları ortaya atılmış, eski belediye başkanı Şeyma Döğücü ise iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. Peki, Sancaktepe Belediyesi'nin borcu ne kadar? Sancaktepe Belediyesi hangi partiye ait?

SANCAKTEPE BELEDİYESİ'NİN BORCU NE KADAR?

Belediye binasına asılan pankarta göre; belediyenin yaklaşık 2 milyar TL'lik borcu var. Belediyenin sadece müteahhitlere olan borcu ise 804 milyon TL olarak açıklandı. Belediye binasına asılan pankartı sosyal medya hesabından paylaşan CHP Sancaktepe İlçe Başkanı Emre Yılmaz, "Bir yağmanın Sancaktepe halkına ağır bilançosu" notunu düştü.

İşte belediye binasına asılan o pankart;

SANCAKTEPE BELEDİYESİ HANGİ PARTİYE AİT?

15 yıl önce Samandıra, Yenidoğan ve Sarıgazi beldelerinin birleşmesi ile ilçe statüsü kazanan Sancaktepe, 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den CHP'ye geçmişti.

31 Mart 2024 Yerel Seçim Sancaktepe Belediye Başkan Adayları:

CHP'nin adayı Alper Yeğin %50,59 oy aldı.

AK Parti'nin adayı Şeyma Döğücü %41,46 oy aldı.

Yeniden Refah Partisi'nin adayı Cemil Cebir %3,01 oy aldı.

Zafer Partisi'nin adayı Mehmet Akif Cenkci %1,60 oy aldı.

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