Samsun'da 19 Şubat 2025 Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmediği merak ediliyor. Özellikle yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle veliler ve öğrenciler, " Samsun'da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılar sonrasında, Samsun Valiliği'nden resmi bir açıklama bekleniyor. Peki, Samsun okullar tatil mi 19 Şubat? Yarın Samsun'da okullar tatil mi edildi? Detaylar haberimizde...

SAMSUN OKULLAR TATİL Mİ 19 ŞUBAT?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Şubat 2025 Çarşamba günü için Samsun ve çevresinde yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu. Bu uyarının ardından, Samsun'da eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

Öğrenciler ve veliler, Samsun Valiliği'nin yapacağı duyuruları yakından takip ediyor. Daha önce, 18 Şubat 2025 tarihinde bazı ilçelerde okulların tatil edildiği biliniyor.