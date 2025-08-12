Yazar kimliğiyle de öne çıkan Tayyar, özellikle siyasi analiz ve araştırma kitaplarıyla tanınıyor. Şamil Tayyar kimdir? sorusunun yanıtı, yalnızca bir siyasetçi değil aynı zamanda gazeteci ve yazar kimliğini de kapsıyor. Peki, Şamil Tayyar kimdir? Şamil Tayyar kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

ŞAMİL TAYYAR KİMDİR?

1 Mart 1965'te Hüseyin ve Fidan çiftinin oğlu olarak Gaziantep'in İslahiye ilçesinde doğan Şamil Tayyar, ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. 1986 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu.

Gazeteciliğe 1985 yılında, üniversitenin son sınıfındayken Milliyet gazetesinde başladı. Daha sonra Yeni Şafak gazetesinde Ankara Haber Müdürü ve köşe yazarı, Tercüman gazetesinde ise köşe yazarı olarak görev yaptı. 1997'de ilk kitabı "Refahyol Tutanakları" yayımlandı. Zülfikar Doğan'ın ayrılmasının ardından Star gazetesinin Ankara temsilciliğine getirildi ve aynı zamanda köşe yazarlığını sürdürdü.

2008 yılında "Operasyon Ergenekon" kitabı nedeniyle gözaltına alınan Tayyar, dava sonucunda 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı ve 5 yıl denetim süresine tabi tutuldu.

SİYASİ KARİYERİ

1999 genel seçimlerinde DSP'den Gaziantep 9. sıra milletvekili adayı oldu ancak daha sonra adaylıktan çekildi. 2011 genel seçimlerinde AK Parti Gaziantep milletvekili olarak meclise girdi. Haziran 2015 ve Kasım 2015 seçimlerinde yeniden milletvekili seçildi. Parti içinde AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevini de üstlendi.

ŞAMİL TAYYAR KİTAPLARI

Refahyol Tutanakları (1997)

5n 1Kamyon (2006)

Operasyon Ergenekon (2008)

Gölge İktidar (2008)

Kıt'a Dur! (2009)

Pusu (2009)

Çelik Çekirdek (2010)

Kürt Ergenekonu (2011)

Beşinci Darbe (2013)