AK Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Malatya Belediye Başkan adayı ise Sami Er oldu. Vatandaşlar, Sami Er'in kim olduğunu merak ediyor. Peki, Sami Er kimdir? AK Parti Malatya Belediye Başkan adayı Sami Er kaç yaşında, nereli?

SAMİ ER KİMDİR?