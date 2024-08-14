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Salak Milyoner filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Salak Milyoner filmi ne zaman, nerede çekildi? Salak Milyoner filmi gerçek mi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Salak Milyoner filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Salak Milyoner konusu, özeti ve Salak Milyoner oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Salak Milyoner filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Salak Milyoner filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Salak Milyoner filmini izleyecek olanların merak ettiği Salak Milyoner konusu nedir, Salak Milyoner oyuncuları kimler ve Salak Milyoner özeti gibi konuları inceliyoruz.

SALAK MİLYONER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kayserili Behçet (Ali Şen), ölüm döşeğinde oğulları Saffet (Kemal Sunal), Himmet (Zeki Alasya), Hayret (Metin Akpınar) ve Gayret (Halit Akçatepe)'e İstanbul'a gidip Mehmet Çavuş'u (Münir Özkul) bulmalarını ve Mehmet Çavuş'ta onlara ait bir define haritası olduğunu söyler. Dört kardeş arasında altınların nasıl paylaştırılacağına bir türlü karar veremeyen Uyanık kardeşler, Hanımlarını da ayarlayarak birbirlerinden habersiz İstanbul'a doğru yola çıkarlar. Ancak ne kötüdür ki tren istasyonunda dördünün yolları kesişir. Bunun üzerine İstanbul'da yepyeni bir komedinin temelleri atılır.

Kardeşler İstanbul'un altını üstüne getirirler. Başlarına gelen olaylar sonunda hanımları da İstanbul'a gelir ve Mehmet Çavuş'un evine yerleşirler. Definenin aslında Mehmet çavuş'un evinin altında olduğunu bilmeden günlerce İstanbul'u delik deşik ederler. Bu yüzden pek çok kez karakolluk olan kardeşler sonunda hazinenin Mehmet Çavuş'un evinin altında olduğunu fark ederler. Fakat bu sefer de Mehmet'e belli etmeden evin altını nasıl kazacaklarını düşünürler. Köylerinden kocalarını basmaya gelen Gülsüm, Emine ve Himmet'in hanımı kazılan tüneli saklamak için bir çare bulurlar. Bu aşamada acemi defineciler evin temeline ulaşmıştır. Himmet'in define sandığı bakır kabı çekmesiyle ev temelden sarsılır ve yıkılır. Kardeşler, Kayseri'ye geri döner. Saffet tarlayı sürerken saban bir şeye takılır. Himmet ise çıkan küpü kırar. Kırılan küpün içinden altınlar çıkar.

SALAK MİLYONER FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Kemal Sunal - Saffet

Zeki Alasya - Himmet

Metin Akpınar - Hayret

Halit Akçatepe - Gayret

Meral Zeren - Emine

Oya Alasya - Himmet'in Hanımı

Perran Kutman - Gülsüm

Ali Şen - Kayserili Şevket/Behçet

Münir Özkul - Mehmet Çavuş

Adile Naşit - Mesude

Hulusi Kentmen - Komiser

Haluk Orçun - Müteahhit

Hikmet Gül - Randevuevi Sahibesi Ayşe Nimet

Arap Celal - Namaz kılan adam

Cemil Turan - kendisi

Osman Arpacıoğlu - kendisi

Salak Milyoner Filmi Nerede Çekildi: 1974 Yılı yapımı olan Salak Milyoner filmi İstanbul Yeşilköy, Beyoğlu, Taksim, Beşiktaş, Nişantaşı'nda çekilmişti

Osman Demir
Osman Demir
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