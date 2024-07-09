Saklambaç filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Saklambaç filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Saklambaç filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Saklambaç filmini izleyecek olanların merak ettiği Saklambaç konusu nedir, Saklambaç oyuncuları kimler ve Saklambaç özeti gibi konuları inceliyoruz.

SAKLAMBAÇ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Daniel Le Domas, çocukken ailesinin malikanesinde Charles adında yaralı bir adamla karşılaşır ve Charles ondan yardım ister. Fakat bunun yerine Daniel tören maskeleri ve cübbeleriyle gelen ailesine ispiyon eder. Yeni gelinin tüm itirazlarına rağmen Charles bir zıpkınla vurulur ve kilitli bir odaya götürülür.

Bu olaydan otuz yıl sonra, Le Domas Family Games şirketini yöneten Daniel'in erkek kardeşi Alex, eskiden koruyucu bir ailede büyümüş olan Grace ile evlenmeye hazırlanmaktadır. Grace, düğün gününde Le Domas'larla tanışır: Daniel ve züppe karısı Charity; Alex'in kokain bağımlısı kızkardeşi Emilie, ahmak kocası Fitch ve küçük oğulları Georgie ve Gabe; Alex'in suratsız teyzesi Helene ve abisi Tony ve yengesi Becky.

Törenden sonra aynı gün gece yarısı Grace, aile efsanesini dinlemek için aileye katılmaya davet edilir: Ailenin her yeni üyesine, gizemli bir tahta kutu olan ve dört nesildir Le Domas'ın mirasının kanıtı olan bir oyun sunulur. Bu ailenin servetine izin veren anlaşmadır. Ailenin Babası Tony, atası Victor Le Domas'ın ailenin bir geleneğe uyması karşılığında Le Domas servetini inşa etmek için "Le Bail" adlı bir adamla anlaşma yaptığını açıklar: Aileye giren her yeni üye, Le Bail'in yapboz kutusundan bir oyun kartı çekmek zorundadır. Grace "Saklambaç" kartını seçer. Bu aslında oynanabilecek en kötü oyundur. Kurallar şu şekildedir: Evde saklanmak için 100 saniyesi vardır. Grace aileden saklanmalı, onu bulurlarsa onu Bay Le Bail'e kurban olarak sunacaklardır. Eğer hayatta kalırsa, Le Domas'ların hepsi ölecektir. Grace, bu oyun geleneğinin ailenin servetlerini kazandıkları masa oyunlarıyla ünlü olmasından kaynaklandığına inanır, ancak bunu bilmemektedir çünkü gerçekte Le Domas'ların servetinin kendilerine Bay Le Bail ile şeytani bir anlaşmanın ardından sunulmuştur. Bundan otuz yıl önce, bir gece, masa oyunlarında servetini kazanan Le Domas'ların malikanesinde, küçük Daniel Le Domas, küçük kardeşi Alex'i bir dolaba saklar, çünkü halaları Helene ile o gün evlenen Charles, birkaç okla avlanır ve vurulup öldürülür.

Alex, eşi Grace saklanırken Le Domas'lar kendilerini silahlandırır. Alex konağın gizli geçitlerinden geçer ve Grace'i bularak onu bir odaya saklar. Emilie'nin Grace sandığı bir hizmetçiyi öldürdüğüne tanık olurlar. Grace şok olur. Alex durumu açıklamaya başlar: Saklambaç oyunu, yeni üyenin şafaktan önce kurban edilmesini içeren tek oyundur. Ailesinin lanetli olduğunu ve oyunu kazanamazlarsa şafakta tüm ailenin öleceklerini açıklar; saklambaç, ailenin yeni gelenleri şafaktan önce öldürmesini gerektiren bir oyundur. En son Helene'in kocası Charles tarafından oynanmıştır. Konaktaki kapılar kilitliyken Alex, Grace'in kaçabilmesi için güvenlik sistemini devre dışı bırakır, kilitli olan evin tüm kapılarını açar.

Ailesinden utanç duyan ve aile geleneğine karşı olan Daniel tesadüfen saklanan Grace'i bulur ve diğerlerine haber vermeden önce onun kaçmasına geçici olarak izin verir. Bu arada Emilie yanlışlıkla başka bir hizmetçiyi daha öldürür.

Grace'in kaçışı, ailenin sadık uşağı Stevens tarafından engellenir. Alex, kardeşi Daniel ve babası Tony'ye saldırdıktan sonra Daniel ve Tony tarafından tutulur ve bir yatağa kelepçelenir. Grace, üçüncü hizmetçi tarafından bulunur, ancak hizmetçi, aileye bağırarak haber vermeye çalışırken yanlışlıkla kendisini asansöre sıkıştırıp ezilerek ölür.

Grace konaktan çıkıp ahıra kaçar ve onu küçük Georgie bulur ve elinden yaralar. Grace yüzünde yumruk atarak onu bayıltır ve Le Domases'ların önceki kurbanlarının cesetleriyle dolu bir mahzene düşer; kaçmaya çalışırken yaralı elini bir çiviye saplar. Uşak Stevens Grace'i bulur ve onu arabayla takip eder, yakalar. Birbirleri ile boğuşurlarken Grace bilincini kaybetmesine kadar onu boğmayı başarır. Arabayla kaçan Grace, polisi aramaya çalışır ama çalıntı ilan edildiği için araba uzaktan kontrolle durdurulur. Stevens arkadan yetişip Grace'i bulur ve bayıltır. Konağa dönüş sırasında Grace, Stevens'ın öldüğü bir kazaya neden olmayı başarır. Babası tarafından izlendiğini bilerek onu yakalayan Daniel tarafından yaralı olarak bulunur. Grace'e silahın dipçiği ile vurarak bayıltır.

Grace'i şeytana kurban etmek için Ayin başlar. Daniel, bardağa öldürücü olmayan bir dozda hidroklorik asit katar. Le Domas'lar tören bardağından içerler ve ardından kan kusarlar. Grace serbest kalır ve kaçmaya başlar. Karısı Charity, Daniel'i boğazından vurarak öldürür, Grace Charity'e saldırıp etkisiz hale getirir. Grace, Baba Tony'yi bir fenerle döver, konağı ateşe verir ve bu seferde kayınvalidesi Becky tarafından saldırıya uğrar ve Le Bail'in kutusuyla onu öldüresiye döver. Alex kelepçelerinden kurtulur ve Grace'i kurtarmaya gider, ancak Grace ondan uzaklaşır. Kardeşinin ve annesinin cesetlerini bulan ve hayatta kalırsa onu artık istemeyeceğini anlayan Alex, Grace'i yakalar ve ailesine haber verir.

Şafak artık sökmek üzeredir. Şeytani ritüel tekrar devam eder ancak Alex, hareketsiz halde olan Grace'in kalbini bıçaklamak üzereyken, Grace son saniyede hamle yapar ve bıçak omzuna batar, öldürülmekten kurtulur. Geleneğe en bağlı olan Helene, şafağın doğduğunu görünce dehşete düşer. Helene, Grace'i öldürmeye çalışana kadar hiç kimseye hiçbir şey olmaz. Kendilerinin güvende olduğunu sanarak Grace'i öldürmek üzereyken hepsi birer birer kanlar içinde patlayıp ölürler. Alex, Grace'e kendisini affetmesi için yalvarır, ancak Grace reddeder ve Grace ailesiyle birlikte o da patlayarak ölür. Hayatta kalan tek kişi olan Grace, alevler içinde, hayatta kalmasını selamlayarak başını sallayan Bay Le Bail'in hayaletini görür. Polis ve itfaiyeciler geldiğinde evden çıkar, sonra sigara içmek için ön basamaklara oturur. Acil servis görevlileri ona ne olduğunu sorduğunda, "Evlendim" diye cevap verir.

SAKLAMBAÇ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Gösterime giriş tarih i: 21 Ağustos 2019 (ABD)

Yönetmenleri: Tyler Gillett, Matt Bettinelli-Olpin

Oyuncular

• Samara Weaving - Grace Le Domas, Alex'in genç gelini ve eşi

• Mark O'Brien - Alex Le Domas, Grace'in kocası, Daniel ve Emilie'nin erkek kardeşi

? Chase Churchill - genç Alex Le Domas

• Adam Brody - Daniel Le Domas. Alex ve Emilie'nin alkolik kardeşi

? Etienne Kellici - genç Daniel Le Domas

• Henry Czerny -Tony Le Domas. Daniel, Emilie ve Alex'in babası

• Andie MacDowell - Becky Le Domas. Daniel, Emilie ve Alex'in annesi

? Kate Ziegler - genç Becky Le Domas

• Melanie Scrofano - Emilie Le Domas. Bradley, Daniel ve Alex'in kokain bağımlısı kız kardeşi

• Kristian Bruun - Fitch Bradley. Emilie'nin kocası

• Elyse Levesque - Charity Le Domas. Daniel'in karısı

• Nicky Guadagni - Helene Le Domas. Daniel, Emilie ve Alex'in teyzesi

? Elana Dunkelman - genç Helene Le Domas

• John Ralston The Domas ailesinin uşağı Stevens rolünde

• Liam McDonald - Georgie Bradley. Fitch'in ve Emilie'nin oğlu

• Ethan Tavares - Gabe Bradley. Fitch'in ve Emelie'nin oğlu

• Hanneke Talbot - Clara. bir hizmetçi

• Celine Tsai - Tina. bir hizmetçi

• Daniela Barbosa - Dora. bir hizmetçi

• Andrew Anthony - Charles. Helene'nin merhum kocası ve Alex, Emilie ve Daniel'in amcası

• Nat Faxon - araçtaki yardım şirketinin çalışanı Justin'in sesi

• Guy Busick ve R. Christopher Murphy, filmin yazarları - "Tarbalet Nasıl Kullanılır" eğitmenleri (adı geçmedi)

• James Vanderbilt, filmin yapımcısı. - Le Bail (adı geçmedi), İbrani Kutsal Kitabı'nda "kötü" veya "değersiz"i karakterize etmek için kullanılan bir kelime olan "Belial" adının anagramı, "şeytan" olarak kişileştirildi.