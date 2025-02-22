Şakir Paşa Ailesi dizisi, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Dizinin hangi dönemi ve yılları anlattığı ile beraber Şakir Paşa'nın kim olduğu da araştırılıyor. İzleyiciler, dizinin hikayesinin gerçek olup olmadığını merak ediyor. Şakir Paşa Ailesi gerçek mi sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor.Şakir Paşa Ailesi gerçek mi?

ŞAKİR PAŞA AİLESİ GERÇEK Mİ?

Entrika ve sırlarla dolu Şakir Paşa ailesinin yaşamları ve ilişkilerini gözler önüne serecek olan dizinin hikayesi 1912'de başlayacak. Osmanlı'nın önemli bir paşa ailesinin bireyleri olan Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı, modern resmin ustası Fahrünnisa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral gibi isimlerin hayatlarından kesitler de dizide yer buluyor.

ŞAKİR PAŞA KİMDİR?

Osmanlı tarihçisi ve devlet adam Kabaağaçlızade Mehmed Şakir Paşa 1855 yılında dünyaya geldi. 1891-1895 yılları arasında Sadrazamlık görevi yapan Ahmed Cevad Paşa'nın kardeşi, Halikarnas Balıkçısı olarak tanınan roman ve hikâye yazarı Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın babasıdır.

Babası Mustafa Asım Bey idi. Babası ve annesi 1861 yılında ölünce kimsesiz kaldı. Kardeşi Ahmed Cevad ile birlikte askeri okula verildi. Çeşitli ülkelerde diplomatik görevlerde bulundu. 1890 yılında Girit valisiydi. Bu görevi sırasında Cevat Şakir doğdu. 1895 yılında ağabeyinin sadrazamlık görevinden alınmasını protesto etmek için devlet görevinden istifa etti.

1914 yılında oğlu Cevat Şakir'in tabancasından çıkan bir kurşunla öldü. Oğlu 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 7 yıl sonra serbest bırakıldı.