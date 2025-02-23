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Şakir Paşa Ailesi dizisi yayından kaldırıldı mı, bitti mi, final mi yaptı? Şakir Paşa Ailesi günü mü değişti?

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Manevi değerlere saldırı gerekçesiyle RTÜK tarafından 3 kez yayın durdurma cezası alan ve ailenin aldırdığı mahkeme kararıyla durdurulan 'Şakir Paşa Ailesi' dizisi, yayın akışından kaldırıldı. Dizinin Manevi değerlere saldırı gerekçesiyle RTÜK tarafından 3 kez yayın durdurma cezası alan Şakir Paşa ailesi dizisi, ailenin aldırdığı mahkeme kararıyla durdurbaşrolünde Fırat Tanış yer alıyor. Dizi, kayınpeder ile gelin arasındaki ilişki nedeniyle tartışma konusu olmuştu. Dizinin akıbeti merak konusu.

Başrolünde Fırat Tanış'ın yer aldığı, yayınlandığı günden bu yana tartışmaların odağında yer alan Şakir Paşa ailesi dizisiyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Kayınpeder ile gelin arasında yaşanan ilişki nedeniyle RTÜK'ün önceki gün 3 kez yayın durdurma cezası verdiği Şakir Paşa Ailesi dizisine bir kötü haber de mahkemeden geldi. Şakir Paşa Ailesi dizisi yayından kaldırıldı mı, bitti mi, final mi yaptı Şakir Paşa Ailesi günü mü değişti?

DİZİ, MAHKEME KARARIYLA DURDURULDU

Ailenin aldırdığı mahkeme kararı nedeniyle dizinin durdurulduğu öğrenildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın 8 torundan 6'sının açtığı dava sonucu bu kararın alındığı belirtildi.

Şakir Paşa Ailesi dizisi yayından kaldırıldı mı, bitti mi, final mi yaptı? Şakir Paşa Ailesi günü mü değişti?

BU HAFTA SONU DA YAYINLANAMAYACAK

Alınan tedbir kararı nedeniyle bu hafta sonu planlanan yayın da gerçekleştirilemeyecek. Dizinin akıbetinin ne olacağı merak ediliyor.

Şakir Paşa Ailesi dizisi yayından kaldırıldı mı, bitti mi, final mi yaptı? Şakir Paşa Ailesi günü mü değişti?

ŞAKİR PAŞA AİLESİ YAYIN AKIŞINDA VAR MI?

Şakir Paşa Ailesi yayın akışında ve NOW TV izi kategorisi sayfasında yer almıyor.

Şakir Paşa Ailesi dizisi yayından kaldırıldı mı, bitti mi, final mi yaptı? Şakir Paşa Ailesi günü mü değişti?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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