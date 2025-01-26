Şakir Paşa Ailesi CANLI izle! Şakir Paşa 4. bölüm NOW TV 26 Ocak Pazar canlı izleme linki!

Entrika ve sırlarla dolu Şakir Paşa ailesinin yaşamları ve ilişkilerini gözler önüne serecek olan dizinin hikayesi 1912'de başlayacak. Osmanlı'nın önemli bir paşa ailesinin bireyleri olan Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı, modern resmin ustası Fahrünnisa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral gibi isimlerin hayatlarından kesitler de dizide yer bulacak. Şakir Paşa CANLI izle! Şakir Paşa Ailesi 4. bölüm NOW TV 26 Ocak Pazar canlı izleme linki!

ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİSİ KONUSU NE?

Döneminin ilerisinde bir hayat sürdüren Şakir Paşa ailesinin entrika ve sırlarla dolu hayatlarını anlatan dizinin hikayesi 1912'de başlıyor. Halikarnas Balıkçısı adıyla Bodrum'u bugünkü ününe kavuşturan Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın İtalyan eşiyle beraber Büyükada'ya ailesinin evine dönmesi, herkesin hayatını kökünden değiştirecektir. Bu değişim sadece yaşandığı dönemi etkilemekle kalmayacak; aileden, modern resmin ustası prenses Fahrelnissa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral gibi birbirinden başarılı isimlerin çıkmasına da vesile olacaktır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Rozali'nin beklenmedik şekilde Şakir Paşa'nın hayatına yeniden dahil olması ve Şakir Paşa'nın her gün gizlice başka bir evi ziyaret etmesi Aniesi'nin kıskançlık ve şüphe dolu hislerini alevlendirir. Şakir Paşa'nın Rozali ile gizlice görüşüp görüşmediği sorusu, Aniesi'nin kontrolsüz hamleler yapmasına ve köşkteki dengeleri sarsmasına neden olur. Günden güne bir felaketin yaklaştığını hisseden İsmet Hanım, aileyi bir arada tutmak için mücadele ederken, Cevat, annesi ve karısıyla bozulan ilişkilerini düzeltmek yerine Hakkiye'ye sert çıkar ve bu çatışma Emin'le ilgili şüphe tohumlarını da beraberinde getirir.

Hesaplaşmalar ve sırların gölgesinde herkes kendi mücadelesini verirken, köşkteki huzursuzluk daha büyük krizlerin habercisidir.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ OYUNCULARI KİM?

İsmet (Vahide Perçin)

Şakir Paşa (Fırat Tanış)

Cevat Şakir (Cem Yiğit Üzümoğlu)

Sara (Devrim Yakut)

Aniesi (Denise Capezza)

Ayşe (Nilsu Berfin Aktaş)

Sümbül (Helin Kandemir)

Hakkiye(Yağmur Başkurt)

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