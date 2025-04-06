Şakir Paşa Ailesi bu akşam neden yok? Şakir Paşa yayınlanmayacak mı?

Son bölümlerde artan tempo ve yaşanan gelişmeler nedeniyle yeni bölümü merakla bekleyen izleyiciler, Şakir Paşa Ailesi bu akşam neden yok sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Diziye kısa süreliğine ara verilmesi, sosyal medyada da gündeme oturdu. Peki, Şakir Paşa Ailesi neden yayınlanmıyor, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, 6 Nisan 2025 Pazar günü Şakir Paşa Ailesi dizisinin yayın durumu ve yeni bölüm detayları...

ŞAKİR PAŞA YAYINLANMAYACAK MI?

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin yeni bölümü, 6 Nisan 2025 Pazar günü yayınlanmayacaktır. Bu hafta dizinin yerine tekrar bölümü ekranlara gelecektir.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ BU AKŞAM NEDEN YOK?

NOW TV'nin 6 Nisan Pazar yayın akışında saat 20:00'de dizinin tekrar bölümü yer alıyor. Kanal, bu hafta özel içeriklerle izleyicilerine alternatif sunarken, yeni bölümü bir hafta sonraya erteledi.