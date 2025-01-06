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Şakir Paşa Ailesi 4. bölüm fragmanı izle! Şakir Paşa Ailesi son bölüm neler oldu, yeni bölüm fragman

Şakir Paşa Ailesi 4. bölüm fragmanı izle! Şakir Paşa Ailesi son bölüm neler oldu, yeni bölüm fragman
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Şakir Paşa Ailesi dizisi 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı ve Şakir Paşa Ailesi dizisinde son bölüm neler oldu sorularına yanıt aranıyor. NOW ekranlarında yayınlanan Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar dizisi yeni bölümde neler olacağı seyirciler tarafından araştırılıyor. Peki, Şakir Paşa Ailesi 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Now ekranlarında yayınlanan Şakir Paşa Ailesi dizisi 4. bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar dizisinde son bölüm neler olduğu gündeme geliyor. Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberimizdedir…

ŞAKİR PAŞA AİLESİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Cevat, hayalleri uğruna sorumluluklarını yerine getirmezken, Aniesi bu ilgisizlik karşısında giderek yalnızlaşır. Şakir Paşa'nın Cevat'a karşı daha da sertleşirken Aniesi'ye karşı yumuşuyor olması, İsmet Hanım'ı ikileme sokar. Ayşe, talibi çıkınca evlendiğinde babasından ve evinden ayrılacağı gerçeği ile yüzleşmek zorunda kalır. Sümbül'ün köşkün sakin düzenini bozacak adımları ise olayları daha da karmaşık bir hale getirir. Büyüyen gerginlik ve derinleşen sırlar, aile içindeki dengeleri altüst etmeye hazırlanır.

Şakir Paşa Ailesi 4. bölüm fragmanı izle! Şakir Paşa Ailesi son bölüm neler oldu, yeni bölüm fragman

ŞAKİR PAŞA AİLESİ KONUSU NEDİR?

Döneminin ilerisinde bir hayat sürdüren Şakir Paşa ailesinin entrika ve sırlarla dolu hayatlarını anlatan dizinin hikayesi 1912'de başlıyor. Halikarnas Balıkçısı adıyla Bodrum'u bugünkü ününe kavuşturan Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın İtalyan eşiyle beraber Büyükada'ya ailesinin evine dönmesi, herkesin hayatını kökünden değiştirecektir. Bu değişim sadece yaşandığı dönemi etkilemekle kalmayacak; aileden, modern resmin ustası prenses Fahrelnissa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral gibi birbirinden başarılı isimlerin çıkmasına da vesile olacaktır.

Şakir Paşa Ailesi 4. bölüm fragmanı izle! Şakir Paşa Ailesi son bölüm neler oldu, yeni bölüm fragman

ŞAKİR PAŞA AİLESİ HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar Pazar saat 20.00'de NOW ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.

Şakir Paşa Ailesi 4. bölüm fragmanı izle! Şakir Paşa Ailesi son bölüm neler oldu, yeni bölüm fragman

ŞAKİR PAŞA AİLESİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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