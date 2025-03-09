Osmanlı'nın son dönemine ayna tutan " Şakir Paşa Ailesi : Mucizeler ve Skandallar" dizisi, aile içi sırlar ve toplumsal değişimlerin etkileyici bir harmanını sunuyor. Şakir Paşa Ailesi 10. bölüm fragman yayınlandı mı?

ŞAKİR PAŞA AİLESİ OYUNCULARI

İsmet (Vahide Perçin)

Şakir Paşa (Fırat Tanış)

Cevat Şakir (Cem Yiğit Üzümoğlu)

Sara (Devrim Yakut)

Aniesi (Denise Capezza)

Ayşe (Nilsu Berfin Aktaş)

Sümbül (Helin Kandemir)

Hakkiye(Yağmur Başkurt)

ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİSİ KONUSU

Döneminin ilerisinde bir hayat sürdüren Şakir Paşa ailesinin entrika ve sırlarla dolu hayatlarını anlatan dizinin hikayesi 1912'de başlıyor. Halikarnas Balıkçısı adıyla Bodrum'u bugünkü ününe kavuşturan Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın İtalyan eşiyle beraber Büyükada'ya ailesinin evine dönmesi, herkesin hayatını kökünden değiştirecektir. Bu değişim sadece yaşandığı dönemi etkilemekle kalmayacak; aileden, modern resmin ustası prenses Fahrelnissa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral gibi birbirinden başarılı isimlerin çıkmasına da vesile olacaktır.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ 10. BÖLÜM FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Şakir Paşa Ailesi 10. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanları NOW TV platformlarından takip edebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rozali'nin varlığı Şakir Paşa'yı huzursuz ederken İsmet Hanım başta olmak üzere köşktekilerin gerginliğini artırır. Rozali ise herkesi rahatsız etmekle kalmayacak öfkesini tüm aileden çıkartmak isteyecektir. Cevat, Sümbül'ün ne işler karıştırdığının sonunda farkına varır. Ancak bu yalnızca yeni bir skandalın başlangıcıdır. Devam eden savaş her geçen gün köşkün daralmasına sebep olurken ailenin ne çalışanlarına ne de maddi sıkıntılarına halen bir dermanları yoktur. Köşkün içindeki hesaplaşmalar ve saklanan sırlar, geri dönüşü olmayan bir noktaya doğru ilerler. Köşke gelen bir haber ise her şeyi değiştirecektir.