Türkiye'nin en ünlü iş insanlarından olan Sakıp Sabancı'nın 1970 yılında dünyaya gelen engelli oğlunun son hali sosyal medyada paylaşıldı. Peki, Sakıp Sabancı'nın oğlu kim, adı ne? Sakıp Sabancı'nın oğlu kimdir? İşte

Ünlü iş insanı Sakıp Sabancı'nın bir söyleşisinde "Mal, mülk para bir yana. Fabrikalar yaptım, arabalar ürettim ama ona bir ayakkabı giydiremedim ya, yüreğimde ateştir" dediği oğlunun son hali sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan görüntülerden sonra Sakıp Sabancı'nın oğlunun kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Sakıp Sabancı'nın oğlu kim, adı ne? Sakıp Sabancı'nın oğlu kimdir? Detaylar haberimizde...

SAKIP SABANCI'NIN OĞLU KİM, ADI NE?

Metin Sabancı, 1970 yılında Sakıp Sabancı ve Türkan Sabancı çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. "Araba fabrikalarına sahibim ama oğlum bunlardan birini dahi alıp kullanamıyor" diye konuşan Sakıp Sabancı'nın bahsi geçen oğludur. 51 yaşındadır.

SAKIP SABANCI'NIN OĞLU KİMDİR?

Sakıp Sabancı'nın oğlu 51 yaşındaki Metin Sabancı'dır. Spastik felç hastası olan Metin Sabancı'nın son halini yeğeni Melisa Tapan paylaştı. Tapan, dayısı ile fotoğrafının altına "Telefonumu karıştırırken karşıma çıktı bu resim. Ne yakışıklı, ne masum benim dayım" notunu düştü.