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Sakarya’da şehrin merkezini ikiye ayıran tren hattı yer altına alınıyor, üzeri ise yeşil bir yaşam alanı oluyor

Sakarya’da şehrin merkezini ikiye ayıran tren hattı yer altına alınıyor, üzeri ise yeşil bir yaşam alanı oluyor
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Sakarya’da şehri ikiye ayıran tren raylarını yer altına alacak, üzerini ise yeşil bir yaşam alanına dönüştürecek projede, Adapazarı Gar ile Mithatpaşa arasındaki rayların sökümüne başlandı.

Tarihi programda konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Şehir merkezinde ulaşıma etki eden geçitler bu projeyle artık kapanmayacak, trenler 2 kilometrelik güzergahta yer altından yine şehir merkezine ulaşacak. Üzeri ise yeşil alanıyla hemşehrilerimizin hizmetinde olacak. Hayırlı olsun” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ‘Ray Dönüşümü ve Yeşil Koridor’ projesiyle şehir merkezindeki Adapazarı Garı’ndan Mithatpaşa İstasyonu kadar olan tren raylarını yer altına alıyor.

2 kilometrelik güzergahta tren yer altına iniyor

Tren rayların yanı sıra şehrin merkezini ikiye bölen hemzemin geçitlerde ortadan kalkacak, trenler 2 kilometrelik güzergahta yer altından yine şehir merkezine ulaşacak. Mevcut aks ise yeşil bir yaşam alanına dönüşecek.

Sakarya adına tarihi bir güne şahitlik ettiklerini söyleyen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na, Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’a, milletvekillerine ve il başkanlarına teşekkür etti.

“Demiryolu şehrin dört bir yanını merkezle buluşturacak”

Başkan Alemdar, “Şehrimizin gelişmesinde çok önemli katkıları bulunan tarihi demiryolumuzu, çağın şartlarına ve Sakarya’nın değişen şehircilik standartlarına uygun hale getirmek için çalışıyoruz. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Kendisine, şehir içerisinde trafik yoğunluğuna neden olan hemzemin geçitlerin bulunduğu demiryolu hattımızı daha modern, güvenli ve kullanışlı hale getirmek istediğimizi ifade ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız da gerekli talimatları verdi. Böylece proje aşamasından çıkarak bugün fiziki çalışmalara başlamış bulunuyoruz

“Raylar kalkacak, o alan yeşil koridor olacak”

“Şehrimizin dört bir yanından insanlarımızı şehir merkezine ulaştırmayı hedeflediğimiz bu dönemde, bu çalışma bizim için hayati önem taşıyordu. İnşallah bu çalışma, şehrimizin geleceğine çok önemli bir katkı sunacak. Mevcut geçitleri daha güvenli ve modern hale getirirken, hattın üzerindeki alanı da peyzaj düzenlemeleri, yürüyüş ve bisiklet yolları ile ağaçlandırma çalışmalarıyla şehrimize yeni bir yaşam aksı olarak kazandıracağız.”

2 kilometrelik yeşil alan olacak

Rayların yeraltına alınmasından sonra yaklaşık 2 kilometre boyunca uzayacak ve Sakarya’da 1 milyon 100 bin kişinin nefes alacağı yeşil, doğa odaklı bir sosyal alan oluşturulacak.

Ece Güneş
Ece Güneş
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