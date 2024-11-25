Sakarya okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Sakarya'a kul yok mu (Valilik Açıklaması)?

Sakarya'da yarın okul var mı sorusu, özellikle kış aylarında sıkça sorulan bir soru haline gelmektedir. Sakarya okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Sakarya'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

SAKARYAOKULLAR TATİL Mİ?

25 Aralık Pazartesi günü Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, Akyazı Kaymakamlığı, ilçenin kırsal kesimlerinde de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

26 Aralık Salı günü için henüz açıklama yapılmadı.

16 İLDE OKULLAR TATİL

Erzincan, Sivas, Bolu, Nevşehir, Yozgat, Ordu, Bayburt, Tokat, Sinop ve Kayseri il genelinde 26 Kasım Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Ayrıca Kastamonu'da taşımalı eğitime 1 gün ara verilirken, Malatya'nın Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Akçadağ, Yazıhan, Hekimhan, Pütürge, Doğanyol ve Kuluncak ilçelerinde, Gümüşhane'nin Kelkit, Köse ve Şiran, Artvin'in Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli, Erzurum'un Aziziye, Palandöken ve Yakutiye, Giresun'un Dereli ve Doğankent, Adana'nın Tufanbeyli ve Karabük'ün Eflani ilçesinde de eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

11 ŞEHİRDE 'SARI' ALARM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 26 Kasım salı günü yoğun kar yağışı beklenen Amasya, Çorum, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Yozgat ve Aksaray için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.