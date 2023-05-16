Türkiye pazar günü sandığı giderken milletvekili genel seçimleri tamamlandı, cumhurbaşkanlığı seçimleri ise ikinci tura kaldı. Vatandaşlar hangi ilde kimler milletvekili oldu merak etti. Milletvekili isimleri merak edilen iller arasında Sakarya geliyor. Peki, Sakarya milletvekilleri kimlerdir 2023? Sakarya'nın yeni tüm milletvekilleri isimleri ve partileri neler? Sakarya AKP, MHP, CHP milletvekilleri kimler oldu? İşte detaylar...

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin sonuçlanmasının ardından hangi ilde kimler milletvekili oldu merak edildi. Bu bağlamda vatandaşlar, Sakarya milletvekilleri kimlerdir 2023? Sakarya'nın yeni tüm milletvekilleri isimleri ve partileri neler? Sakarya AKP, MHP, CHP milletvekilleri kimlerdir? araştırması yapıyor. Sakarya AKP milletvekilleri kimdir? Sakarya CHP milletvekilleri kimdir? Sakarya MHP milletvekilleri kimdir? İşte 2023 yeni Sakarya milletvekilleri ve partileri...

2023 YENİ SAKARYA MİLLETVEKİLLERİ KİMLER OLDU?

2023 seçimlerinde Sakarya'dan AKP 5 milletvekili, CHP 1 milletvekili, MHP 1 milletvekili ve İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı. Yeni Sakarya milletvekili isimleri şu şekilde:

AK Parti 2023 Sakarya Milletvekilleri İsimleri:

Lütfi Bayraktar

Çiğdem Erdoğan Atabek

Ali İnci

Ertuğrul Kocacık

Murat Kaya

CHP 2023 Sakarya Milletvekilleri İsimleri:

Ayça Taşkent

İYİ Parti 2023 Sakarya Milletvekilleri İsimleri:

Ümit Dikbayır

MHP 2023 Sakarya Milletvekilleri İsimleri: