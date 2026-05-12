Şair ve yazar Ömer Demirbağ AİÇÜ’de öğrencilerle buluştu

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), kültürel ve akademik etkinlikleri kapsamında önemli isimleri öğrencilerle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda üniversitenin konuğu olan şair ve yazar Prof. Dr. Ömer Demirbağ, düzenlenen söyleşi programında öğrencilerle bir araya geldi. Üniversitenin Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte edebiyat, şiir ve kültürel değerler üzerine önemli değerlendirmeler yapıldı.

EDEBİYAT VE ŞİİR ÜZERİNE DUYGUSAL SÖYLEŞİ

Söyleşi programında konuşan Prof. Dr. Ömer Demirbağ, Türk edebiyatının derin köklerine dikkat çekerek gençlere okuma alışkanlığı konusunda tavsiyelerde bulundu. Edebiyatın yalnızca bir sanat dalı olmadığını ifade eden Demirbağ, aynı zamanda bir medeniyet anlayışını yansıttığını söyledi.

Program boyunca kendi eserlerinden ve sevilen şiirlerinden örnekler paylaşan Demirbağ, katılımcılara hem duygusal hem de düşünsel anlamda etkileyici bir yolculuk yaşattı. Şiirin insan ruhundaki etkisine değinen Demirbağ, gençlerin kültürel birikimlerini artırmasının önemine vurgu yaptı.

“GÖNÜL DÜNYAMIZA YOLCULUK” MESAJI VERDİ

Etkinlikte özellikle gençlerin kişisel gelişiminde kitap okumanın rolü üzerinde duran Demirbağ, edebiyatın insanın iç dünyasını zenginleştiren önemli bir araç olduğunu belirtti. Öğrencilere hayatın farklı alanlarında düşünsel derinlik kazanmaları için daha fazla okuma yapmaları gerektiğini ifade eden Demirbağ, Türk edebiyatının güçlü isimlerinden örnekler verdi.

Katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilen söyleşide öğrenciler, merak ettikleri konular hakkında Prof. Dr. Demirbağ’a sorular yöneltti. Program boyunca samimi ve sıcak bir atmosfer oluştuğu gözlendi.

REKTÖR GÜLÇİN’DEN TEŞEKKÜR

Program sonunda konuşan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, üniversite olarak öğrencileri alanında önemli isimlerle buluşturmaya büyük önem verdiklerini söyledi. Prof. Dr. Ömer Demirbağ’ın değerli paylaşımlarının öğrenciler açısından önemli kazanımlar sağladığını belirten Gülçin, katkılarından dolayı Demirbağ’a teşekkür etti.

Etkinlik, günün anısına hediye takdimi ve öğrencilerle çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

Haber: Servet Arslan