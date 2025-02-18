Sahura ne zaman kalkacağız 2025? Ramazan'ın ilk günü ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2025 Ramazan takvimine göre, Ramazan ayı 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak. İlk sahur ise 28 Şubat Cuma'yı, 1 Mart Cumartesi'ye bağlayan gece yapılacak. Peki, Sahura ne zaman kalkacağız 2025? Ramazan'ın ilk günü ne zaman? İstanbul, Ankara ve İzmir sahur saatleri kaç? Sahur ve iftar vakitleri nasıl hesaplanır? İşte 2025 Ramazan imsakiye bilgileri ve detaylar...

RAMAZAN'IN İLK GÜNÜ NE ZAMAN?

2025 yılında Ramazan ayı, 1 Mart Cumartesi günü başlayacaktır. İlk sahur, 28 Şubat Cuma gününü 1 Mart Cumartesi gününe bağlayan gece yapılacaktır.

SAHURA NE ZAMAN KALKACAĞIZ?

İstanbul'da, 1 Mart 2025 tarihinde imsak vakti (sahur bitiş saati) saat 06:07'dir. Bu nedenle, oruç tutmak isteyenlerin en geç bu saate kadar sahurlarını tamamlamaları gerekmektedir.