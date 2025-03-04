SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU? (DİYANET AÇIKLAMASI) Niyet etmeden oruç tutulur mu?

Ramazan ayında oruç tutmak isteyen birçok kişi, özellikle yoğun iş temposu, uyku düzeni veya farklı sebeplerden dolayı sahura kalkmadan oruç tutulur mu? sorusunu sıkça merak ediyor. Peki, Diyanet'e göre sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Sahur yapmadan oruç tutmanın hükmü nedir? Sahur yapmak orucun kabul olması için gerekli mi, yoksa sadece sünnet mi? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görüşleri ve detaylar…

SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına göre, sahura kalkmak orucun geçerliliği için zorunlu değildir. Sahura kalkmadan da oruç tutulabilir. Ancak sahur yapmak, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) sünnetlerinden biridir ve oruç tutan kişiye gün boyunca güç ve kuvvet sağlar. Bu nedenle, imkân dahilinde sahura kalkılması tavsiye edilir.

SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU

NİYET ETMEDEN ORUÇ TUTULUR MU?

Oruç ibadetinin geçerli olması için niyet etmek şarttır. Ramazan oruçlarında niyetin en geç imsak vaktine kadar yapılması gerekmektedir. Niyet kalben yapılabileceği gibi, dil ile de ifade edilebilir. Özellikle "Yarın oruç tutmaya niyet ettim" gibi basit bir cümleyle niyet etmek yeterlidir.

Eğerkişi sahura kalkmamış ancak akşamdan oruç tutmaya niyet etmişse, orucu geçerli olur. Ancak sahura kalkmadığı için niyet etmeyi unutan kişi, imsak vaktinden sonra da niyet edemez ve orucu geçerli sayılmaz.

NİYET ETMEDEN ORUÇ TUTULUR MU