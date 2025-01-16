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Sahte içkiden kaç kişi öldü?

Sahte içkiden kaç kişi öldü?
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İstanbul'da sahte içki tüketimi nedeniyle yaşanan trajik olayda hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Son bilgilere göre, hastanelere başvuran 83 kişiden 30'u metanol zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdi. Peki, Sahte içkiden kaç kişi öldü? İşte detaylar!

Sahte içki nedeniyle hastaneye kaldırılan kişilerin durumu, metanol zehirlenmesinin ölümcül etkilerini bir kez daha gündeme getirdi. Yoğun bakımda tedavi gören 31 kişi için kritik süreç devam ederken, toplamda 18 kişi normal serviste tedavi görüyor. Vatandaşlar, sahte içkiden kaç kişinin öldüğünü merak ediyor. Peki, Sahte içkiden kaç kişi öldü?

SAHTE İÇKİDEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 83 kişiden 30'u hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle 83 kişi kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.

Sahte içkiden kaç kişi öldü?

SAHTE İÇKİLER NEREDEN ALINDI?

Fatih'te, bir tekel bayisinden sahte içki aldıktan sonra rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin iş yerinden alışveriş yaptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. İlçedeki tekel bayisinden içki alan Yıldız T. bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Bu kişi, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yıldız T'nin alışveriş yaptığı tekel bayii kapatılırken şüpheliler Mehmet K. ve Aydın A. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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