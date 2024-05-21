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Sahte genç kız profili açarak vatandaşları dolandırdılar! Şüpheliler tutuklandı mı? Olay ne zaman oldu?

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Bir grup dolandırıcı, sahte genç kız profilleri oluşturarak vatandaşları dolandırdı. Olayın ortaya çıkması ve şüphelilerin yakalanması sonrası yürütülen hukuki süreç sonucunda şüphelilerin tutuklandığı bildirildi. Şüpheliler tutuklandı mı? Olay ne zaman oldu? İşte detaylar!

Bursa'da sahte genç kız profili açarak 4 kişiyi 609 bin lira dolandıran çete çökertildi. 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Peki, Şüpheliler tutuklandı mı? Olay ne zaman oldu? Detaylar haberimizde....

OLAY NE?

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, C.Y. (61), A.T. (25), Y.A. (36) ve M.U. (40) isimli şahısların toplam 609 bin lira dolandırılmasının ardından harekete geçti. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturmayı derinleştiren Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcıların önce sahte genç kız profili açarak kurbanlarına 'Numaranızı rehberime kaydetmişim, hatırlayamadım? Kimsiniz?' şeklinde mesaj attığını belirledi. Çete üyelerinin daha sonra kendilerini genç kızın babası olarak tanıtıp telefondaki kişileri tehdit ettiği, başka bir çete üyesinin de kendilerini avukat, uzlaştırmacı ya da savcı olarak tanıttığı tespit edildi. Şüphelilerin mağdurları "Yaşı küçük kız çocuğuna cinsel istismar suçundan ceza alacaksın" yalanı ile korkuttukları ve böylece tuzaklarına düşürdükleri belirlendi. Yalanı sürdüren dolandırıcılık çetesi üyelerinin 4 kişiden 609 bin lira aldıkları öğrenildi.

Sahte genç kız profili açarak vatandaşları dolandırdılar! Şüpheliler tutuklandı mı? Olay ne zaman oldu?

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI MI?

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı. Mersin, Şanlıurfa, Van, Bingöl, Hakkari, İstanbul, İzmir ve Antalya'da 11 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 14 adet cep telefonu ve sim kartı, 44 adet kredi ve hesap kartı, flash bellek, hafıza kartları, 1 adet silah şarjörü ile 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan çete üyelerinden 7'si Bursa'da adliyeye sevk edilirken, A.K. Hakkari'de, Y.B. ise Bingöl'de adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkartıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sahte genç kız profili açarak vatandaşları dolandırdılar! Şüpheliler tutuklandı mı? Olay ne zaman oldu?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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