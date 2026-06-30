Sahte altın operasyonundan çarpıcı görüntüler! Adreslerden neler çıktı neler

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın üretimi ve pazarlamasına yönelik düzenlenen operasyondan yeni görüntüler ortaya çıktı. Polis ekiplerinin baskın yaptığı adreslerde çok sayıda sahte altın kalıbı, yasa dışı basılmış ziynet altınları ve üretimde kullanılan ekipman ele geçirildi.

OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen sahte altın operasyonuna ilişkin yeni görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen suç unsurları kameralar tarafından kaydedildi.

SAHTE ALTINLAR VE KALIPLAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon görüntülerinde, darphane tarafından basılması gereken ziynet altınlarının sahtelerinin üretiminde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda kalıp, çeşitli üretim malzemeleri ve yasa dışı basılmış altınlar yer aldı.

Ekiplerin tek tek delil topladığı anlar ile ele geçirilen materyaller dikkat çekti.

71 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında "Parada sahtecilik", "Paraya eşit sayılan değerde sahtecilik" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından Kahramanmaraş merkezli 10 ilde operasyon düzenlenmişti.

Kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçılardan oluşan 71 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

VATANDAŞLARIN BİRİKİMLERİ HEDEF ALINMIŞTI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, düşük ayar ve eksik gramajla üretilen sahte ziynet altınlarıyla vatandaşların birikimlerinin hedef alındığını belirterek, bu tür suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etmişti.