Şahinbey Belediyesi'nin Çocuk Şenliği Kapılarını Açtı

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde 28 Ocak – 04 Şubat tarihleri arasında düzenlenen "Çocuk Şenliği" çocuklar için hazırlanan birbirinden renkli gösterilerle başladı. Çocuklar gün boyunca yüzlerini boyatarak kendileri için hazırlanmış olan oyun gruplarında, çocuk atölyelerinde, Rafadan Tayfa Müzikali ile doyasıya eğlendiler. 28 Ocak günü saat 09:00'da kapılarını açan Çocuk Şenliği 04 Şubat tarihine kadar sabah saat 09.00 ve 19.00 saatleri arasında Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek.

Çocuklarımız Doyasıya Eğlenecek

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde 28 Ocak – 04 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan Çocuk Şenliği ile ilgili açıklamada bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Çocuklarımızın sömestr tatili başladı. Şahinbey Belediyesi olarak çocuklarımızın sömestr tatilini, güzel geçirmeleri için 8 gün boyunca etkinlikler hazırladık. Kongre ve Sanat Merkezimizde çocuklarımız sekiz gün boyunca doyasıya eğlenecek. Ayrıca 4.300 m2'lik fuaye alanımız içerisinde çocuklarımız şişme oyun grupları ile ve diğer oyun alanlarında eğlenceli vakit geçirecekler. Aynı zamanda eğlenerek öğrenmek adına yine burada çocuklarımız için hazırladığımız sanat atölyelerimiz var. Bu atölyelerde eğlenerek kendilerini geliştirebilecekler." diye konuştu.