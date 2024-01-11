ŞAHİNBEY BELEDİYESİ'NİN 215 GENÇLİK MERKEZİNDEN 1.296.566 VATANDAŞ FAYDALANDI

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, göreve geldiği günden bu yana Halka Hizmet Hakka Hizmet çizgisiyle yola çıkarak dev yatırımlar yaptı. Göreve geldiği ilk yıllardan bu yana sosyal belediyecilik anlamında önemli yatırımlar yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu göreve geldiğinde 11 olan sosyal tesisi sayısını 215'e çıkararak 7'den 70'e her yaşta vatandaşa hizmet veriyor.Özellikle eğitime destek kurslarıyla gençlerin eğitim hayatlarına katkı sağlayan tesislerden 1.296.566 vatandaş faydalandı.

AYNI ANDA 60.000 KURSİYER FAYDALANIYOR

Sosyal Tesisleden bir çok vatandaşın faydalandığını söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu,"Göreve geldiğimizde 11 olan ve aynı anda 2 bin 300 civarında kursiyerin faydalandığı sosyal tesis sayımızı 215'e çıkardık. Sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket ederek, tesislerimizde meslek edindirme, eğitim ve spor alanında yapılan çalışmalara ayrı bir önem verdik" dedi.

KURSLAR VERİP MESLEK SAHİBİ YAPIYORUZ

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, sosyal tesislerde meslek edindirme ve el işleri kursları vererek hanımların aile ekonomisine katkı sağlama imkanı bulduğuna dikkati çekerek, "Meslek edindirme kurslarımız kapsamında; Bilgisayar İşletmenliği, Bilgisayarlı Muhasebe,Antep İşi, Dekoratif Ev Tekstili, Çeyiz Ürünleri Hazırlama, Giyim ve Giyim Aksesuarları, El ve Makine Nakışı, Ahşap Boyama, Sedef İşlemeciliği, Cilt bakımı ve makyaj, saç bakımı ve yapımı ile Geleneksel El Sanatları gibi 130 ayrı branşta kurslarımız bulunmaktadır. Eğitim kurslarımız kapsamında ise, İngilizce, Arapça, Kur'an Kursu, Anasınıfı, Diksiyon, Hızlı Okuma, Matematik, Okuma ve Yazma, Yabancılara Türkçe, Liselere Hazırlık, Üniversiteye Hazırlık kursları ile Etüt ve Rehberlik Hizmetleri ve bunların yanı sıra Satranç, Bağlama, Gitar, Keman, Kara Kalem-Yağlı Boya Resim, Step-Aerobik-Fitness, Halk Oyunları-Bale kurslarımız bulunmaktadır" dedi.

SEMT SAKİNLERİNİN İKİNCİ ADRESİ

Sosyal tesis yapımına büyük önem verdiklerini kaydeden Başkan Tahmazoğlu, birçok mahallemizde tesis yapacak yer olmadığı için kamulaştırmalar yaparak, yeni tesisler yaptık. Yaptığımız tesislerimiz semt sakinlerinin evlerinden sonra ikinci adresi haline geliyor. Bölge halkının talebine göre tesislerimizde kurslar açıyoruz" diye konuştu.