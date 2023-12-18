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ŞAHİNBEY BELEDİYESİ'NDEN KONSERVATUVAR EĞİTİMİ

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Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde faaliyet gösteren Şahinbey Belediyesi Konservatuvarı verdiği eğitimlerle öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarında yardımcı oluyor.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde faaliyet gösteren Şahinbey Belediyesi Konservatuvarı 2021

yılından buyana 12 kişilik eğitmen kadrosu ile 20 farklı enstrüman eğitimi veriyor. Şahinbey Belediye

Konservatuvarı 2021 – 2022, 2022-2023 eğitim öğretim yıllarında müzik alanında devlet

konservatuvarları ve güzel sanatlar liselerine yetiştirdiği öğrencilerine verdiği eğitimlerle yetenek

sınavlarında başarılı olmalarını sağladı.

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ'NDEN KONSERVATUVAR EĞİTİMİ

20 FARKLI BRANŞTA EĞİTİM VERİLİYOR

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi tarafından verilen

konservatuvar eğitiminin müziğe gönül vermiş gençler için oldukça önemli olduğunu belirterek,

"Gençlerimize ve öğrencilerimize birçok alanda farklı eğitimler ve kurslar veriyoruz. Bunlardan birisi

olan Şahinbey Belediyesi Konservatuvarında 20 farklı branşta müzik eğitimleri veriliyor. Burada

verilen eğitimler konservatuarlarda verilen eğitimlerin aynısı bu nedenle öğrencilerimiz devlet

üniversitelerini, fakültelerini ve güzel sanatlar lisesini çok rahat kazana biliyorlar. Profesyonel

hocalarla verilen eğitimler sayesinde buradan geleceğin müzik öğretmenlerinin ve sanatçılarının

çıkacağına inanıyorum" dedi.

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ'NDEN KONSERVATUVAR EĞİTİMİ

BAŞKAN TAHMAZOĞLUNA TEŞEKKÜR ETTİLER

Şahinbey Belediyesi Konservatuarı'nda eğitim alan öğrenciler kendilerine sunulan imkanlardan dolayı

Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederek "Bizler için çok önemli bir fırsat. Şahinbey

Belediyesi Konservatuarı'nda profesyonel hocalar eşliğinde eğitim alıyoruz. Burada bize ilgi

duyduğumuz müzik ve enstrüman alanında eğitimler veriliyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet

Tahamzoğlu'na bizlere böyle bir imkân sunduğu için teşekkür ediyoruz" diye konuştular.

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